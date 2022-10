“È GIÀ TORNATO IN MODALITÀ PAPEETE” – DENTRO FRATELLI D’ITALIA NON HANNO PER NIENTE PRESO BENE LE SPARATE DI MATTEO SALVINI, CHE VUOLE DETTARE L’AGENDA ALLA MELONI, “BRUCIANDO” IL SUO DISCORSO SULLA FIDUCIA. IL “CAPITONE” VUOLE MARCARE STRETTA LA “DUCETTA” E ANCHE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI – L’ORDINE DI SCUDERIA, PER IL MOMENTO, È IL SILENZIO ASSOLUTO: VIETATO FARE POLEMICHE…