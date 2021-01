ANTONIO TAJANI ANNUNCIA: "CAUSIN E ROSSI SONO FUORI DAL PARTITO: VOTARE CON IL GOVERNO IN QUESTO CASO NON È UNA QUESTIONE DI COSCIENZA" - BERLUSCONI È STATO INFORMATO DEL "TRADIMENTO". MA NON È CHE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA SUA EX "BADANTE" È UN SEGNALE DI UNA SUA POSSIBILE DISPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DEL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI IN FUTURO?