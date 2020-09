CHI SONO I POTERI FORTI ''MALDESTRI'' DI CUI PARLA BETTINI? - L'IDEOLOGO ZINGARETTIANO STA SUL GOZZO A MOLTI NEL PD E NON SOLO, DA FRANCESCHINI A ORLANDO, DAGLI EX RENZIANI A QUELLI DI LEU - OGGI SOSTIENE CHE IL POVERO CONTE SIA INDEBOLITO DALLE ''FORZE CHE VOGLIONO NORMALIZZARE IL PAESE E COLPIRE UN GOVERNO LIBERO, CHE NON RISPONDE A NESSUN POTERE ESTERNO''. CIAO CORE, A PARTE BRUXELLES CHE LO TIENE IN VITA - POI PARLA DEL ''SALOTTO BUONO'' CHE COMPRA I GIORNALI PER ATTACCARE IL DUO CONTE&ZINGA, OVVERO ELKANN E DE BENEDETTI