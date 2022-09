27 set 2022 18:29

FLASH! - S'ALZA L'ONDA DEL DISSENSO NELLA LEGA PER CACCIARE MATTEO SALVINI: E' IN PREPARAZIONE UN DOCUMENTO CONTRO L'ANIMATORE DEL PAPEETE FIRMATO DA ASSESSORI, AMMINISTRATORI LOCALI, SINDACI, ESPONENTI DI PRIMO PIANO E GOVERNATORI (ZAIA NON SOLO NON HA PARTECIPATO ALLA CAMPAGNA ELETTORALE MA IL SUO VENETO HA VOTATO MELONI)