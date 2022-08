22 ago 2022 14:57

FLASH! - L'ANNO NERO DI ANDREA RUGGERI, IL DEPUTATO DI “FORZA ITALIA” NIPOTE DI BRUNO VESPA. PRIMA ANNA FALCHI LO HA MOLLATO PER UN ALTRO, POI IL SUO PARTITO LO LASCIA A PIEDI E LO ESCLUDE DALLE LISTE. LO SFOGO IN UN POST SU INSTAGRAM: “L’UNICA COSA CHE HO RIFIUTATO SONO LE OFFERTE DI ALTRI PARTITI…A ME DEPUTATO USCENTE SONO STATI PREFERITI ESORDIENTI ANONIMI E SENZA TITOLO. ORA MI RIPOSO, POI…”