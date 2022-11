SUL COVID I NUMERI SMENTISCONO LA MELONI – ATTINGENDO ALLA NARRAZIONE NO VAX, "IO SONO GIORGIA" SOSTIENE CHE “L’ITALIA È IL PAESE CHE HA AVUTO PIÙ MORTI DI COVID PUR APPLICANDO LE MISURE PIÙ PESANTI DI TUTTI” – MA I DATI DI VARI ISTITUTI INTERNAZIONALI DICONO CHE CI SONO 24 PAESI CHE HANNO REGISTRATO UN NUMERO DI DECESSI SUPERIORE IN RAPPORTO AGLI ABITANTI – L'EX CONSULENTE DEL MINISTERO DELLA SANITA’, WALTER RICCIARDI: “AVREMMO POTUTO FARE MEGLIO, MA CON MISURE ANCORA PIÙ DURE, NON PIÙ MORBIDE, COME IN GERMANIA E FRANCIA”