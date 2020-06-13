FLASH! - E' FATTA, RIAPRITE I MANICOMI, ORA GIUSEPPE CONTE PARLA PURE IN TERZA PERSONA! - "MA QUALE PASSERELLA! QUESTI NON SONO GLI STATI GENERALI DEL PRESIDENTE CONTE, IO SARO' INSIEME AI MIEI MINISTRI, NON PER SMANIA DI PROTAGONISMO..."-
FLASH! - E' FATTA, RIAPRITE I MANICOMI, ORA GIUSEPPE CONTE PARLA PURE IN TERZA PERSONA! - "MA QUALE PASSERELLA! QUESTI NON SONO GLI STATI GENERALI DEL PRESIDENTE CONTE, IO SARO' INSIEME AI MIEI MINISTRI, NON PER SMANIA DI PROTAGONISMO..."-
ITALIA DA RECOVERY (E DA RICOVERO) – CI DOBBIAMO SENTIR DIRE DA URSULA CHE SERVE “PIÙ CORAGGIO NELLE RIFORME” E CHE “IN ITALIA DONNE E GIOVANI SONO ESCLUSI DAL MERCATO DEL LAVORO” – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE IN VIDEO-COLLEGAMENTO AGLI STATI GENERALI PARLA IN ITALIANO E SI SOFFERMA SUL PIANO PER LA RIPRESA. MA IL RECOVERY FUND VA DEFINITO ANCORA. CONTE: “NON CREDO CHE IL CONSIGLIO DEL 19 SARÀ RISOLUTIVO” – VIDEO
COSÌ IL VIMINALE BLOCCÒ LA ZONA ROSSA TRA ALZANO E NEMBRO NELLA DOMENICA PRIMA DEL LOCKDOWN - LA VAL SERIANA, DOPO IL PARERE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, STAVA PER ESSERE ISOLATA MA LA MATTINA DELL’8 MARZO IL DIETROFRONT DEL MINISTERO DELL’INTERNO – MA CHI ERA CONTRARIO? ALL?EPOCA I SINDACI DEL TERRITORIO, SALVO POI RITRATTARE LE LORO POSIZIONI MA SOPRATTUTTO GLI INDUSTRIALI. IL PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA, IN BASE ALLE SUE PREROGATIVE, AVREBBE POTUTO…
“NON SAREMO PIU’ NAIF CON PECHINO” - IL PIANO UE PER FERMARE L'ASSALTO DELLE IMPRESE CINESI - L'OBIETTIVO È PROTEGGERE LE AZIENDE STRATEGICHE DEL VECCHIO CONTINENTE DA ACQUISIZIONI E SCALATE LANCIATE DA SOCIETÀ CHE IL GOVERNO DI PECHINO FINANZIA O CONTROLLA - IL 'DRAGONE' GRAZIE AGLI AIUTI PUBBLICI PUÒ. VINCERE APPALTI IN EUROPA CON OFFERTE IN DUMPING E FARE SHOPPING DEI GIOIELLI EUROPEI. MA COSA FARE
STURM UND TRUMP – “L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD? LE STRETTE AL COLLO NON MI PIACCIONO MA ALLE VOLTE SONO NECESSARIE” – IL PRESIDENTE USA DIFENDE LA POLIZIA E PARLA DELLA PRATICA CHE HA PROVOCATO LA MORTE DELL’AFROAMERICANO A MINNEAPOLIS – “IN GENERALE ANDREBBE VIETATA MA…”
E’ STATO UN TRANQUILLO INTERROGATORIO DI PAURA: NON CI SARANNO AVVISI DI GARANZIA - IL PROBLEMA DI CONTE NON È GIUDIZIARIO MA POLITICO. PER ORA SI SALVA PERCHE' LA SUA INADEGUATEZZA È PARI ALLA DEBOLEZZA DELLA LEADERSHIP DI ZINGA E DI MAIO - IL D-DAY SARA' A LUGLIO QUANDO IL VOTO IN PARLAMENTO SUL MES MOSTRERÀ QUANTI GRILLINI SARANNO DISPOSTI A SEGUIRE LA LINEA GOVERNISTA DEL POLTRONIFICIO DI MAIO. E QUANTI LA LINEA PURA&DURA DI DI BATTISTA-CASALEGGIO. E SOLO DOPO IL VOTO SUL MES SAPREMO SE CONTE SARÀ MOLLATO OPPURE AVRÀ VINTO IL REALITY POLITICO DI TA-ROCCO CASALINO, IL RASPUTIN CHE OGNI GIORNO SI APPLICA A FARGLI UNA OVERDOSE DI MEGALOMANIA