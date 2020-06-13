FLASH! - E' FATTA, RIAPRITE I MANICOMI, ORA GIUSEPPE CONTE PARLA PURE IN TERZA PERSONA! - "MA QUALE PASSERELLA! QUESTI NON SONO GLI STATI GENERALI DEL PRESIDENTE CONTE, IO SARO' INSIEME AI MIEI MINISTRI, NON PER SMANIA DI PROTAGONISMO..."

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politica

E’ STATO UN TRANQUILLO INTERROGATORIO DI PAURA: NON CI SARANNO AVVISI DI GARANZIA - IL PROBLEMA DI CONTE NON È GIUDIZIARIO MA POLITICO. PER ORA SI SALVA PERCHE' LA SUA INADEGUATEZZA È PARI ALLA DEBOLEZZA DELLA LEADERSHIP DI ZINGA E DI MAIO - IL D-DAY SARA' A LUGLIO QUANDO IL VOTO IN PARLAMENTO SUL MES MOSTRERÀ QUANTI GRILLINI SARANNO DISPOSTI A SEGUIRE LA LINEA GOVERNISTA DEL POLTRONIFICIO DI MAIO. E QUANTI LA LINEA PURA&DURA DI DI BATTISTA-CASALEGGIO. E SOLO DOPO IL VOTO SUL MES SAPREMO SE CONTE SARÀ MOLLATO OPPURE AVRÀ VINTO IL REALITY POLITICO DI TA-ROCCO CASALINO, IL RASPUTIN CHE OGNI GIORNO SI APPLICA A FARGLI UNA OVERDOSE DI MEGALOMANIA