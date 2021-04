14 apr 2021 17:52

FLASH - ALESSANDRO PROFUMO NON PUO' STARE SERENO: DRAGHI NON LO MANDERA' VIA DA LEONARDO PER LA CONDANNA A SEI ANNI NEL PROCESSO MPS MA DA OGGI IN POI E' "ATTENZIONATO" - CHISSA' COSA ACCADRA' NON APPENA IL MANAGER PERDERA' QUALCHE GARA INTERNAZIONALE O SI FARA' SFUGGIRE UNA COMMESSA, MAGARI A CAUSA DEI REQUISITI DI "ONORABILITA'". AH, SAPERLO...