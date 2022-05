LA RUSSIFICAZIONE È PARTITA, E TU NON PUOI FARCI NIENTE - COSÌ VENGONO "ANNESSE" LE CITTÀ UCRAINE OCCUPATE, COME KHERSON, NON CERTO UN LUOGO DI FRONTIERA MA ANZI IL PRESIDIO PIÙ A OVEST SOTTO IL GIOGO DI MOSCA: ADDIO INTERNET E COLLEGAMENTI PERMESSI SOLO CON I PROVIDER RUSSI, PAGAMENTO DELLE PENSIONI IN RUBLI, SOSTITUZIONE DEI SINDACI CON DEI COLLABORAZIONISTI DEL CREMLINO...