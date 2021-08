UN CAVALIERE PER LA MELONI – LA “DUCETTA” IERI È ANDATA IN PELLEGRINAGGIO A VILLA CERTOSA PER RICEVERE RASSICURAZIONI SUL FUTURO DEL CENTRODESTRA. GIORGIA PUNTA SUL CONTRIBUTO DEL “BANANA” PER RIPULIRSI A LIVELLO INTERNAZIONALE: ANCHE SE È IN ASCESA NEI SONDAGGI, RISCHIA DI FINIRE NELL’ANGOLO DEGLI IMPRESENTABILI COME UNA LE PEN QUALSIASI. E L’UNICO CHE PUÒ AIUTARLA E IL VECCHIO SILVIONE…