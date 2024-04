15 apr 2024 13:01

FLASH! - AVETE NOTATO DA QUANTO TEMPO NON SI VEDE PIÙ UNA FOTO DI ROCCO CASALINO AL FIANCO DI PEPPINIELLO APPULO, COME AI BEI TEMPI DEI GOVERNI CONTE 1 E 2? PUR CONTINUANDO AD AVERLO COME RICHELIEU ALLE VONGOLE, CONTE SI È SENTITO MINACCIATO NELLA SUA LEADERSHIP DAI GUIZZI ONNIPRESENTI DEL SUO CONSIGLIERE E HA DEL TUTTO “CASSATO” LA SUA IMMAGINE. “TA-ROCCO”, DA PARTE SUA, SI CONSOLA CON LA PROMESSA CHE SARÀ CANDIDATO IN PARLAMENTO ALLA PROSSIME POLITICHE…