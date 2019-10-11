FLASH! AVVERTITE GRETA: VINCE IL PREMIO NOBEL PER LA PACE ABIY AHMED ALI, PRIMO MINISTRO ETIOPE, PER ''LA SUA INIZIATIVA DECISIVA NEL RISOLVERE IL CONFLITTO DI CONFINE CON L'ERITREA'' - L'ACCADEMIA NON HA ACCETTATO LA TESI DEI ''GRETINI'', OVVERO CHE COMBATTERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI FA BENE ALLA PACE NEL MONDO

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(ANSA) - Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Aby Ahmed Ali.

 

 

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