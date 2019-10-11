(ANSA) - Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Aby Ahmed Ali.
FLASH! AVVERTITE GRETA: VINCE IL PREMIO NOBEL PER LA PACE ABIY AHMED ALI, PRIMO MINISTRO ETIOPE, PER ''LA SUA INIZIATIVA DECISIVA NEL RISOLVERE IL CONFLITTO DI CONFINE CON L'ERITREA'' - L'ACCADEMIA NON HA ACCETTATO LA TESI DEI ''GRETINI'', OVVERO CHE COMBATTERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI FA BENE ALLA PACE NEL MONDO-
(ANSA) - Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Aby Ahmed Ali.
FIATO AI TRUMPONI: IL RUSSIAGATE ALLA GRICIA SI È TRASFORMATO IN UN BOOMERANG. DA ARMA A SORPRESA PER TORNARE A PALAZZO CHIGI ORA È UNA TRAPPOLA PER IL PREMIER. PROPRIO QUELLO CHE SERVIVA A RENZI E DI MAIO PER RIMETTERE AL SUO POSTO IL CONTE CHE SI CREDEVA RE - IL QUIRINALE MOLTO IRRITATO PER IL TENTATIVO DI COINVOLGERE MATTARELLA, DANDO L'IDEA CHE FOSSE INFORMATO DI TUTTA LA FACCENDA
CONI GELATO - PER TROVARE IL CEO DI MILANO-CORTINA 2026 (COME DAGO-ANTICIPATO, IN POLE C’E’ NOVARI) DESIGNATA UNA SOCIETÀ USA SENZA PROCEDURA FORMALE. UN LAVORO DA CIRCA 150 MILA EURO – IL CASO SOLLEVATO DAL MINISTRO DELLO SPORT SPADAFORA. MALAGO’ AVEVA DICHIARATO DI NON AVER ALCUN RUOLO NELLA NOMINA DEL CEO ESSENDO QUESTA NELLE MANI DELLA 'SPENCER STUART'. DOV’E’ LA LETTERA DI INCARICO?