politica

"HO FONTI TRA I COLLABORATORI DI GIORGIA MELONI CHE A ME POSSONO DARE DELLE DRITTE" ANDREA GIAMBRUNO, COMPAGNO DI "IO SONO GIORGIA" E GIORNALISTA MEDIASET, AMMETTE: “STARE CON LEI HA DEI VANTAGGI. IL DECRETO LAVORO HO CHI ME LO SPIEGA" – "LE POLEMICHE SUL VIDEO PUBBLICATO DALLA MELONI A PALAZZO CHIGI IL PRIMO MAGGIO? DOVE DOVEVA FARSI RIPRENDERE, IN MEZZO AI PROSCIUTTI?” – QUANDO, DURANTE LA FORMAZIONE DEL GOVERNO MELONI, FU “NASCOSTO” IN REDAZIONE A OCCUPARSI DI CUCINA E IL PROGRAMMA “SU MISURA” PRODOTTO A ROMA INVECE CHE A MILANO...

BRACCIO DI FERRO SULLE FERROVIE – GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI CONTINUANO A LITIGARE PER LE NOMINE A RFI E TRENITALIA: IL LEADER DELLA LEGA LE CONSIDERA ENTRAMBE ROBA SUA, IN QUANTO MINISTRO DEI TRASPORTI, MA LA DUCETTA HA MESSO BOCCA, PROVOCANDO UNO STALLO – IL “CAPITONE” VORREBBE UN ESTERNO E PROPONE STEFANO SIRAGUSA (SPONSORIZZATO DA BISIGNANI) PER RETE FERROVIARIA ITALIANA, MA L’AD DI FS, FERRARIS, SI OPPONE E CHIEDE UN INTERNO, COME STRISCIUGLIO, SOSTENUTO ANCHE DA RAFFAELE FITTO…