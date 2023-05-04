FLASH! - AVVISATE LISSNER DI PREPARARE LE VALIGIE: PASSA AL CDM IL DECRETO LEGGE CHE PERMETTERA' A CARLO FUORTES DI MOLLARE LA RAI E TRASLOCARE AL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI...-
FLASH! - AVVISATE LISSNER DI PREPARARE LE VALIGIE: PASSA AL CDM IL DECRETO LEGGE CHE PERMETTERA' A CARLO FUORTES DI MOLLARE LA RAI E TRASLOCARE AL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI...-
"HO FONTI TRA I COLLABORATORI DI GIORGIA MELONI CHE A ME POSSONO DARE DELLE DRITTE" - ANDREA GIAMBRUNO, COMPAGNO DI "IO SONO GIORGIA" E GIORNALISTA MEDIASET, AMMETTE: “STARE CON LEI HA DEI VANTAGGI. IL DECRETO LAVORO HO CHI ME LO SPIEGA" – "LE POLEMICHE SUL VIDEO PUBBLICATO DALLA MELONI A PALAZZO CHIGI IL PRIMO MAGGIO? DOVE DOVEVA FARSI RIPRENDERE, IN MEZZO AI PROSCIUTTI?” – QUANDO, DURANTE LA FORMAZIONE DEL GOVERNO MELONI, FU “NASCOSTO” IN REDAZIONE A OCCUPARSI DI CUCINA E IL PROGRAMMA “SU MISURA” PRODOTTO A ROMA INVECE CHE A MILANO...
BRACCIO DI FERRO SULLE FERROVIE – GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI CONTINUANO A LITIGARE PER LE NOMINE A RFI E TRENITALIA: IL LEADER DELLA LEGA LE CONSIDERA ENTRAMBE ROBA SUA, IN QUANTO MINISTRO DEI TRASPORTI, MA LA DUCETTA HA MESSO BOCCA, PROVOCANDO UNO STALLO – IL “CAPITONE” VORREBBE UN ESTERNO E PROPONE STEFANO SIRAGUSA (SPONSORIZZATO DA BISIGNANI) PER RETE FERROVIARIA ITALIANA, MA L’AD DI FS, FERRARIS, SI OPPONE E CHIEDE UN INTERNO, COME STRISCIUGLIO, SOSTENUTO ANCHE DA RAFFAELE FITTO…
OPEN TO INCAZZATURA – DANIELA SANTANCHÈ SI È SCAGLIATA CONTRO I DIRIGENTI DEL MINISTERO DEL TURISMO PER I NOMI STORPIATI DI MOLTE CITTÀ D’ARTE NELLA TANTO SPERNACCHIATA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLE BELLEZZE D'ITALIA: CAMERINO CHE DIVENTA “GARDEROBE”, BRINDISI “TOAST”, CALEA “TREPPE” – IN PIÙ LA “PITONESSA” SI È INFURIATA PERCHÉ IL SUO DICASTERO È RIMASTO DESERTO PER IL PONTE DEL 1° MAGGIO (CHIAMATE SANGIULIANO!)
FLASH! - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI HA VISTO LA SPACCATURA NON SOLO NELLA MAGGIORANZA, TRA FRATELLI D’ITALIA E LEGA, MA ANCHE ALL’INTERNO DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI. GUIDO CROSETTO HA SFANCULATO ALFREDO MANTOVANO SULLA GUARDIA DI FINANZA (IL MINISTRO DELLA DIFESA AVEVA GIÀ DATO INGOIANDO IL ROSPO LEONARDO CON LO SCIENZIATO CINGOLANI PREFERITO A MARIANI)
GAME OF DRONES – KIEV ATTACCA, MOSCA RISPONDE: NEL POMERIGGIO DI OGGI È STATO ABBATTUTO UN DRONE CHE VOLAVA SOPRA IL PALAZZO PRESIDENZIALE DELLA CAPITALE UCRAINA – I DETRITI SONO CADUTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DI PALAZO MARIYINSKY, DOVE HA SEDE IL GOVERNO UCRAINO. COME PUTIN, ANCHE ZELENSKY NON SI TROVAVA IN SEDE, MA ERA IN VISITA IN OLANDA…