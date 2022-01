16 gen 2022 20:52

FLASH! - BERLUSCONI DECIDERA' ENTRO MERCOLEDI' O GIOVEDI' DI SCIOGLIERE O MENO LA RISERVA PER LA CANDITATURA AL QUIRINALE - AL CENTRODESTRA MANCANO CIRCA 100 VOTI PER ARRIVARE A 505 E PRIMA CHE CI SIA LA VERIFICA SUI NOMI VOLUTA DA MELONI E SALVINI, IL BISNONNO DEL BUNGA BUNGA, CHE NON VUOLE ESSERE TROMBATO, FARA' UN BEAU GESTE DEL TIPO: "NON VOGLIO SALIRE AL COLLE CON 505 VOTI..."