“PERCHÉ CI SONO I GIORNALISTI?”, IL DRIBBLING DI GRILLO ALLA STAMPA DOPO LE CONSULTAZIONI CON DRAGHI. IL PUNTO È CHE LE DELEGAZIONI, DOPO AVER INCONTRATO IL PREMIER INCARICATO, SONO TENUTE A PRESENTARSI AL COMPLETO PER RIFERIRE ALL'OPINIONE PUBBLICA L'ESITO DEL COLLOQUIO. VALE PER TUTTI MA NON PER GRILLO, CHE SCEGLIE A SUO PIACIMENTO QUANDO FINGERSI ISTITUZIONALE E QUANDO RIESUMARE L'ANTICO "VAFFA" CHE ALBERGA IN LUI…