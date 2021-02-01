FLASH! - BRUSCO RIALZO DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 16 GIORNALISTI, FINO A IERI DIPENDENTI DELLO STAFF DI TA-ROCCO CASALINO A PALAZZO CHIGI, SONO ALLA DISPERATA RICERCA DI UN POSTO...-
FLASH! - BRUSCO RIALZO DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 16 GIORNALISTI, FINO A IERI DIPENDENTI DELLO STAFF DI TA-ROCCO CASALINO A PALAZZO CHIGI, SONO ALLA DISPERATA RICERCA DI UN POSTO...-
“DRAGHI ANDREBBE PROCESSATO PER IL CRAC DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA”. VI RICORDATE QUANDO GRILLO INSULTAVA L’EX PRESIDENTE BCE CHIAMANDOLO “DRACULA”, AFFAMATORE DEL POPOLO? - “PENSO CHE LUI SIA UNA BRAVA PERSONA, MA QUANDO NON AUMENTA I TASSI DELLO 0,25% CHE FA? – E ANCORA: “LUI E LA BCE RICOMPENSANO IL CRAC FINANZIARIO AZZERANDO IL WELFARE DEI PAESI”, PARLANDO DI OSCURI “RICATTI DELLA BCE” SULL'ABOLIZIONE DELL'ARTICOLO 18, PERORATA DA RENZI– ORA PER BEPPONE E PER I GRILLINI IL "MASSONE" DA "PROCESSARE" È UN MITO…
“PERCHÉ CI SONO I GIORNALISTI?”, IL DRIBBLING DI GRILLO ALLA STAMPA DOPO LE CONSULTAZIONI CON DRAGHI. IL PUNTO È CHE LE DELEGAZIONI, DOPO AVER INCONTRATO IL PREMIER INCARICATO, SONO TENUTE A PRESENTARSI AL COMPLETO PER RIFERIRE ALL'OPINIONE PUBBLICA L'ESITO DEL COLLOQUIO. VALE PER TUTTI MA NON PER GRILLO, CHE SCEGLIE A SUO PIACIMENTO QUANDO FINGERSI ISTITUZIONALE E QUANDO RIESUMARE L'ANTICO "VAFFA" CHE ALBERGA IN LUI…
LA STRANA COPPIA - BANCA D’ITALIA, BCE E TESORO. IL NETWORK DI MARIO DRAGHI È VASTO, INTERCONNESSO, QUALCHE VOLTA A GEOMETRIE VARIABILI. MA CERTAMENTE IL PREMIER INCARICATO PUÒ CONTARE SU PAOLO SCARONI - “C'È CHI RACCONTA CHE UN RUOLO DI PRIMO PIANO NELL'OPERA DI CONVINCIMENTO DI BERLUSCONI LO ABBIA SVOLTO ANCHE PAOLO SCARONI” (“MESSAGGERO) - ‘’DI RECENTE DRAGHI SI È INCONTRATO CON PAOLO SCARONI, SUPERMANAGER TRA I PIÙ NOTI CHE CONOSCE DA MOLTI ANNI” (‘’SOLE 24 ORE’’)
CON UNA MANO DAVANTI E L’ALTRA ARCURI – CI VOLEVA MIJENA GABANELLI PER METTERE ALLA BERLINA IL SUPERCOMMISSARIO SUL CASO DELLO SPRECO MILIARDARIO PER MASCHERINE SCADENTI – LA REPLICA DI ARCURI VIENE SMONTATA PUNTO PER PUNTO DALLA GABANELLI: “PRENDIAMO ATTO DELLA PRECISAZIONE, MA I DOCUMENTI INVIATI LA CONTRADDICONO…”
"CASALINO, MA PARLI ANCORA...?" ALL’INTERNO DEI GRUPPI PARLAMENTARI DEL M5S PIÙ DI UN PENTASTELLATO E’ IMBUFALITO CON TA-ROCCO: "HAI SBAGLIATO LA STRATEGIA, CI SIAMO SCHIANTATI CON RENZI PERCHÉ ERI SICURO DI ASFALTARLO IN SENATO E, ADESSO, SIAMO COSTRETTI A SORBIRCI UN GOVERNO DRAGHI... – DOPO LA GROTTESCA SPARATA DA CALDARROSTAIO DI CONTE DAVANTI A PALAZZO CHIGI, ORA CASALINO IN TANDEM CON BETTINI PUNTA SULL’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) COME SINDACO DI ROMA ANCHE SE IL VERO OBIETTIVO DELL’EX GIEFFINO E’… - IL DAGOREPORT