E MENOMALE CHE LE FIGURACCE ALLA CASA BIANCA LE FACEVA FARE MELANIA TRUMP! - DALL'ALTO DEI SUOI 69 ANNI, LA NUOVA FIRST LADY USA JILL BIDEN SFODERA UN LOOK DA CRETEEN-AGER CON CALZE A RETE E MINIGONNA. ED E' SUBITO POLEMICA: "MADONNA HA CHIAMATO, RIVUOLE IL SUO LOOK PACCHIANO - ''JILL È DAVVERO TROPPO ANZIANA PER INDOSSARE UNA GONNA COSÌ CORTA E QUELLE CALZE IN PUBBLICO” - VIDEO