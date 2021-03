LA FINE DI QUEL NAZARENO – ZINGARETTI NON AVEVA AVVERTITO NESSUNO DEL PARTITO DELLE DIMISSIONI. TE CREDO: ORMAI DAGLI EX RENZIANI AI SINISTRATI DI ORFINI SONO TUTTI SUOI NEMICI! – “GIUDA” FRANCESCHINI A PAROLE DIFENDE IL GOVERNATORE DEL PD, MA È PRONTO A FARE ASSE CON “BASE RIFORMISTA” PER FAR FUORI IL FRATELLO DI MONTALBANO – LA MOSSA POTREBBE ESSERE SOLO UN PASSAGGIO INTERMEDIO FATTO PROPRIO PER DISINNESCARE IL FUOCO AMICO E ANDARE ALLA CONTA…