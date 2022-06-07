FLASH - CENTINAIA DI RUSSI STANNO PRENDENDO IL PASSAPORTO TURCO! - ERDOGAN HA INTRODOTTO UNA NUOVA LEGGE: COMPRANDO UN IMMOBILE DI ALMENO 400 MILA DOLLARI SI OTTIENE IL PASSAPORTO TURCO PER UN INTERO NUCLEO FAMILIARE...-
FLASH - CENTINAIA DI RUSSI STANNO PRENDENDO IL PASSAPORTO TURCO! - ERDOGAN HA INTRODOTTO UNA NUOVA LEGGE: COMPRANDO UN IMMOBILE DI ALMENO 400 MILA DOLLARI SI OTTIENE IL PASSAPORTO TURCO PER UN INTERO NUCLEO FAMILIARE...-
CINQUE STELLE PER QUATTRO DISGRAZIATI – CONTE PORTA IL SUO CIUFFO NELLE PERIFERIE DI PALERMO PER DARE LINFA ALLA COMPLICATISSIMA RINCORSA DEL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA FRANCO MICELI - BACI, ABBRACCI E SELFIE PER “IL PATRONO DEI SUSSIDI” CHE DIFENDE A SPADA TRATTA SUPERBONUS E REDDITO DI CITTADINANZA: “INDEGNO CHE AD ATTACCARLO SIANO I POLITICI CHE GUADAGNANO 500 EURO AL GIORNO” – POI PUNZECCHIA DRAGHI SULLE CONCESSIONI BALNEARI E NE APPROFITTA PER RANDELLARE LAGALLA PER L’APPOGGIO DI DELL’UTRI E CUFFARO…
CHI HA PASSATO AL “CORRIERE” LA LISTA DI PROSCRIZIONE DEI “PUTINIANI D’ITALIA”? L’EX AGENTE “BETULLA”, RENATO FARINA, HA UN SOSPETTO: “O È STATA L'AISI, AGENZIA DEI SERVIZI INTERNI, O A PASSARE LE CARTE E’ STATO IL COPASIR. QUELLO DEL 'CORRIERE' È UNA PRECISA SCELTA DI GIORNALISMO BELLICO. A DARE IL SIGILLO DI SACRALITÀ AL PACCO SONO STATE LE FIRME DELLA VICEDIRETTRICE FIORENZA SARZANINI (VERSANTE SERVIZI SEGRETI E MINISTERO DELL'INTERNO) E DELLA PARLAMENTARISTA MONICA GUERZONI (AGGANCI AL COPASIR)” - “LA VERITÀ”: “LA SENSAZIONE È CHE QUALCUNO STIA CERCANDO DI ATTRIBUIRE AL COPASIR UNA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE IN REALTÀ È STATA SVOLTA DAI SERVIZI, E COME TALE NON DOVREBBE AVERE NATURA POLITICA”
LE "COLOMBE" CHE VOLANO SUL CREMLINO FINISCONO ARROSTO - NON SI SA CHE FINE ABBIA FATTO DMITRY KOZAK, STORICO CONSIGLIERE DI PUTIN E DA CINQUE ANNI A CAPO DELL'OPERAZIONE SPECIALE CHE HA PORTATO ALL'INVASIONE DELL'UCRAINA: LA SUA COLPA ERA QUELLA DI ESSERE POCO INTERVENTISTA E DI VOLER INSISTERE SULLA VIA DELLA DIPLOMAZIA - "MAD VLAD" LO HA DI FATTO CANCELLATO DAL SUO STAFF E PROBABILMENTE FATTO ARRESTARE...
FACILE FARE I DURI CON GLI OLIGARCHI CHE NON CI SERVONO: FATELO CON VLADIMIR POTANIN - IL MAGNATE HA 61 ANNI E UN PATRIMONIO VALUTATO SOPRA I 30 MILIARDI DI DOLLARI, GUARDA CASO NON È STATO COLPITO DALLE SANZIONI OCCIDENTALI: IL MOTIVO È CIÒ CHE PRODUCE LA SUA AZIENDA, CIOÈ IL 15% DEL NICHEL E IL 40% DEL PALLADIO USATI NEL MONDO, DUE MATERIE PRIME INDISPENSABILI PER LA FABBRICAZIONE DEI MICROCHIP E DELLE AUTOMOBILI - LA SUA ESENZIONE È UNA BENEDIZIONE PER IL CREMLINO, CHE GRAZIE A LUI STA RIPRENDENDO IL CONTROLLO DI UNA SERIE DI BANCHE...