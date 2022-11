RITORNO AL PAPEETE - VI RICORDATE SALVINI CHE TUONAVA CONTRO DRAGHI PER UNO SCOSTAMENTO DI BILANCIO DI 30 MILIARDI PER FRONTEGGIARE IL CARO-BOLLETTE? BENE, SBARCATO A PALAZZO CHIGI, LI HA OTTENUTI. SI’, MA DILUITI NEI PROSSIMI TRE ANNI E DOPO AUTORIZZAZIONE DI BRUXELLES. PER ORA IL GOVERNO MELONI HA IN CASSA PER FINANZIARE IL NUOVO DECRETO AIUTI SOLO I 9,5 MILIARDI LASCIATI DA DRAGHI….