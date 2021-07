NÉ COL VATICANO NÉ COI FERRAGNEZ - ODIFREDDI: "FORSE SUL DDL ZAN SAREBBE PIÙ SENSATO EVITARE DI FARE LA OLA PER L'UNO O PER L'ALTRO. SULLE LEGGI NON SI DOVREBBE TIFARE PER UNA SQUADRA, MA RAGIONARE TRANQUILLAMENTE SULLA TEORIA E SULLA PRATICA DI CIÒ CHE ESSE INTENDONO REGOLAMENTARE. SI POSSONO BENISSIMO DIFENDERE I DIRITTI DEI DIVERSI, SENZA DOVER PER FORZA AFFERMARE CHE I DIVERSI NON ESISTONO. SBAGLIA LA LEGA, SBAGLIA IL PD E SBAGLIA RENZI PERCHÉ..."