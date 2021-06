A CHE PUNTO SIAMO CON I CANDIDATI A SINDACO? – SE A ROMA IL CENTRODESTRA HA SCELTO IL TICKET MICHETTI-MATONE, CON VITTORIONE SGARBI COME ASSESSORE ALLA CULTURA, E A TORINO PAOLO DAMILANO, ANCORA NON C’È IL NOME PER MILANO E BOLOGNA - PER PALAZZO MARINO SI FANNO I NOMI DEL MEDICO GIAN VINCENZO ZUCCOTTI E DI MAURIZIO LUPI. MA L’EX MINISTRO È UN PROFILO POLITICO A DOPPIO TAGLIO PER IL “CAPITONE”, CHE HA SEMPRE DETTO DI VOLER PUNTARE SU UN CIVICO…