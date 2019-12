MES FUNEBRE – DI MAIO FA CAPIRE A CONTE CHE SULLA RIFORMA DEL FONDO SALVA STATI NON VUOLE FARE L’ENNESIMA FIGURA CACINA: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA MESSO A TACERE LE FAKE NEWS, MA IL M5S È COMPATTO DI FRONTE ALLA NECESSITÀ DI RIVEDERE LA RIFORMA”. CHE TRADOTTO VUOL DIRE: O SI FA COME DICIAMO NOI, OPPURE BYE BYE GIUSEPPI - INFATTI GIGGETTO NON HA APPLAUDITO IL PREMIER ALLA CAMERA E NON SI È PRESENTATO IN SENATO