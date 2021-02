9 feb 2021 18:31

FLASH! - COME MAI BEPPE GRILLO E’ RICICCIATO A SORPRESA A ROMA, PUR NON PARTECIPANDO ALL’INCONTRO DELLA DELEGAZIONE 5STELLE CON DRAGHI? PERCHE’ DI BATTISTA HA ORDINATO AI SUOI SEGUACI (15 SENATORI E 30 DEPUTATI) DI ASTENERSI SUL VOTO DI FIDUCIA A DRAGHI. UNA SCONFESSIONE DEL VERBO DELL’ELEVATO CHE METTE IN CRISI L’EGO DI GRILLO…