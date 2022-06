BENVENUTI ALL’ENNESIMO CASALINO FUFFA SHOW! - MA QUALE SCISSIONE: DI MAIO NON ESCE E CONTE NON PUÒ CACCIARLO DAL M5S PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE NON E STATO ANCORA ISTITUZIONALIZZATO IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. CONTE, PER ESISTERE COME LEADER, PUÒ CONTINUARE AD ATTACCARLO CON LE SUE SUPERCAZZOLE. E MARTEDÌ, VEDRETE, IN PARLAMENTO SI RIMANGERÀ LA RISOLUZIONE POLITICA, CHE PORTA ALL’USCITA DAL GOVERNO, IN UNA SEMPLICE MOZIONE DI COMUNICAZIONE CRITICA SULL’INVIO DI ARMI A KIEV. ALTRIMENTI, CONTE SA BENISSIMO CHE VERREBBE “CANCELLATO” DA MATTARELLA E USA…