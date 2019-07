UE: SALVINI,DA 2 GIORNI AL GOVERNO CON PD,GRAVISSIMO

LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI

(ANSA) - "5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles. Tradendo il voto degli Italiani che volevano il cambiamento, i grillini hanno votato il Presidente della nuova Commissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima, altro che democrazia e trasparenza". Così Matteo Salvini.

DI MAIO,LEGA VOLGARE SU M5S-PD. LORO A REGIONI CON CAV

(ANSA) - IL M5S al governo con il Pd? "Qui si attacca il M5S per fare notizia e coprire il caso dei fondi russi ma questa è una falsità, una falsità volgare che ci ritroviamo ogni giorno. Si deve portare rispetto al M5S e oggi se vogliamo seguire questo schemino di Salvini chi è al governo con Berlusconi, in tutte le Regioni, è la Lega. Chi sta al governo con Renzi sull'affossamento del salario minimo, sul Tav, su Radio Radicale, ovvero "Radio Soros", è sempre la Lega". Lo afferma, in diretta su facebook, il vicepremier Luigi Di Maio.

luigi di maio matteo salvini giuseppe conte

DI MAIO, SE SALVINI VUOLE CRISI LO DICA CHIARAMENTE

(ANSA) - "Se la Lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente e se ne prenda la responsabilità. Io non dico che abbiamo fatto male per l'Italia in questi mesi, ogni giorno cerco di portare a casa i risultati ma con questo clima si fa male al Paese e quando si minaccia di far cadere il governo il risultato è che gli investitori non investono, perché si ritrovano un clima di incertezza e attendono il governo successivo". Lo dice su facebook Luigi Di Maio che sottolinea: Salvini "scelga tra l'interesse del suo partito e quello del Paese, ma così non si può andare avanti".

DI MAIO, CONTE AVEVA AVVERTITO ME E SALVINI SU VON DER LEYEN

matteo salvini vladimir putin luigi di maio

(ANSA) - "Ursula Von Der Leyen è stata candidata dal Consiglio Ue dove siede il premier Giuseppe Conte, che prima di dare l'ok, ha chiamato sia me sia Matteo Salvini. E entrambi, pur non essendo entusiasti, sapevamo che quella era una posizione utile all'Italia per il commissario". Lo afferma su facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

LEGA: DI MAIO, DICO SALVINI IN AULA PERCHÉ COSÌ SI DIFENDE

(ANSA) - "Se da giorni sto dicendo che il ministro dell'Interno è meglio che vada a riferire in Parlamento non è per la colpevolezza anzi, sono stato vicepresidente della Camera per cinque anni e so bene che quando si hanno le proprie ragioni si spegne tutto un'ora dopo, se non ci si va si alimentano i sospetti. Se avessi il sospetto che la Lega ha preso soldi dai russi non ci starei al governo, però devono metterci in condizione di difenderli". Lo dice in diretta su facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

BERLUSCONI MELONI SALVINI