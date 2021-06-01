FLASH! - CONTE E TRAVAGLIO HANNO UN PIANO PER ROMPERE LA MAGGIORANZA IN ESTATE E PORTARE IL PAESE AL VOTO ANTICIPATO, MA AL PD NON PIACE AFFATTO. I DEM IN QUESTE ORE HANNO FATTO SAPERE A "GIUSEPPI" CHE SE SALTA IL GOVERNO SALTA ANCHE L’ALLEANZA…-
FLASH! - CONTE E TRAVAGLIO HANNO UN PIANO PER ROMPERE LA MAGGIORANZA IN ESTATE E PORTARE IL PAESE AL VOTO ANTICIPATO, MA AL PD NON PIACE AFFATTO. I DEM IN QUESTE ORE HANNO FATTO SAPERE A "GIUSEPPI" CHE SE SALTA IL GOVERNO SALTA ANCHE L’ALLEANZA…-
I PARIOLI SI RIBELLANO A MARIO DRAGHI! - STRADE DISASTRATE, BUCHE, VORAGINI E RATTOPPI MA DAVANTI A CASA DEL PREMIER IL MARCIAPIEDE E’STATO RIASFALTATO - IL COMITATO DI QUARTIERE: “NON CREDIAMO CHE IL PREMIER C'ENTRI, MA LA CIRCOSTANZA HA INDIGNATO NON POCO. VISTO CHE IL RESTO DEL QUARTIERE È IN CONDIZIONI PENOSE. CI SONO STRADE DOVE I MARCIAPIEDI…” – COSA DICE LA RAGGI?
GONE BIBI GONE - ALLA FINE LAPID E BENNET CE L’HANNO FATTA: È STATO TROVATO L’ACCORDO PER LA “COALIZIONE DEL CAMBIAMENTO” E PER LA PRIMA VOLTA IN 12 ANNI ISRAELE AVRÀ UN GOVERNO SENZA NETANYAHU - IL MECCANISMO SARÀ A ROTAZIONE: NAFTALI BENNET DIVENTA CAPO DEL GOVERNON PER PRIMO, POI TOCCHERÀ A LAPID – MA LA DOMANDA È: RIUSCIRÀ UNA ALLEANZA COSÌ COMPOSITA (CI SONO DENTRO ANCHE GLI ARABI ISLAMISTI DI ABBAS) A GOVERNARE, UNITA SOLO DALLA VOLONTÀ DI MANDARE A CASA NETANYAHU?
ABBIAMO SCHERZATO! - MATTEO SALVINI FA RETROMARCIA SULLA PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI: È BASTATO UN INCONTRO CON GLI INDUSTRIALI PER FARGLI CAMBIARE IDEA (DEVE AVERGLI FATTO PRESENTE CHE LA BASE STORICA DEL CARROCCIO NEL NORD-EST È FATTA DA IMPRENDITORI) - ALLA FINE, COME AL SOLITO, LA PALLA PASSA A PALAZZO CHIGI E A DECIDERE SARÀ DRAGHI. E VISTA IL “MONITO” DELLA COMMISSIONE EUROPEA, È FACILE CAPIRE IN CHE DIREZIONE SI ANDRÀ…
DOPO AVER FATTO IL GURU PER UN ANNO E MEZZO AL GOVERNO DEI MANETTARI ANCHE BETTINI SI RISCOPRE GARANTISTA: “NON POSSO RIMANERE INDIFFERENTE RISPETTO AI QUESITI REFERENDARI PROMOSSI SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA DAL PARTITO RADICALE” - “NON CREDO AFFATTO SIA GIUSTO CHE QUESTO TEMA SIA UN PO' PELOSAMENTE IMPUGNATO SOLO DA QUELLA DESTRA POPULISTA, COME LA LEGA, CHE AMAVA ESIBIRE IL CAPPIO NELLE AULE PARLAMENTARI” – LA LETTERA AL “FOGLIO”