FLASH! - CONTE E TRAVAGLIO HANNO UN PIANO PER ROMPERE LA MAGGIORANZA IN ESTATE E PORTARE IL PAESE AL VOTO ANTICIPATO, MA AL PD NON PIACE AFFATTO. I DEM IN QUESTE ORE HANNO FATTO SAPERE A "GIUSEPPI" CHE SE SALTA IL GOVERNO SALTA ANCHE L’ALLEANZA…

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GONE BIBI GONE - ALLA FINE LAPID E BENNET CE L’HANNO FATTA:  È STATO TROVATO L’ACCORDO PER LA “COALIZIONE DEL CAMBIAMENTO” E PER LA PRIMA VOLTA IN 12 ANNI ISRAELE AVRÀ UN GOVERNO SENZA NETANYAHU - IL MECCANISMO SARÀ A ROTAZIONE: NAFTALI BENNET DIVENTA CAPO DEL GOVERNON PER PRIMO, POI TOCCHERÀ A LAPID – MA LA DOMANDA È: RIUSCIRÀ UNA ALLEANZA COSÌ COMPOSITA (CI SONO DENTRO ANCHE GLI ARABI ISLAMISTI DI ABBAS) A GOVERNARE, UNITA SOLO DALLA VOLONTÀ DI MANDARE A CASA NETANYAHU?