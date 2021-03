26 mar 2021 15:28

FLASH - LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA HA SOSPESO LA RATIFICA DEL RECOVERY FUND, DOPO CHE IL PARLAMENTO LO AVEVA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA… - I GIUDICI FRENANO CHIEDENDO CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON FIRMI LA LEGGE APPROVATA DAL BUNDESTAG E DAL BUNDESRAT A CAUSA DI UN PROCEDIMENTO IN VIA D'URGENZA PRESENTATO DAL FONDATORE DI AFD, L'ECONOMISTA ANTI-EURO BERND LUCKE, POI FUORIUSCITO DAL PARTITO DI ULTRADESTRA. IL CAPO DELLO STATO DOVRÀ ATTENDERE LA PRONUNCIA DEGLI ALTI TOGATI...