FLASH - COSA CI FACEVA IL MINISTRO NORDIO QUESTA MATTINA DA GIANNI LETTA? FORSE CERCAVA LA BENEDIZIONE DEL CAV ALLA SUA TANTO DISCUSSA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA? AH SAPERLO…-
FLASH - COSA CI FACEVA IL MINISTRO NORDIO QUESTA MATTINA DA GIANNI LETTA? FORSE CERCAVA LA BENEDIZIONE DEL CAV ALLA SUA TANTO DISCUSSA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA? AH SAPERLO…-
E ALLA FINE LA DUCETTA TROVÒ IL CAPRONE ESPIATORIO PER IL FLOP DEL PNRR: I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI - FOLLI: L’INTERVENTO MALDESTRO NEI MODI E NEI TEMPI DEL GOVERNO SULLA MAGISTRATURA CONTABILE NON È UN ERRORE POLITICO. L’OBIETTIVO ERA PROPRIO QUESTO: TRASMETTERE ALL’OPINIONE PUBBLICA L’IDEA DI UN ESECUTIVO DETERMINATO AD ACCELERARE SUI FONDI EUROPEI, RIBALTANDO SU ALTRI - APPUNTO LA CORTE - LA RESPONSABILITÀ DEI RITARDI CHE MOLTI CONSIDERANO INEVITABILI..
MATTEONZO MISCHIA LE CARTE SUL MEGA SPRECO DELL’“AIR FORCE RENZI” – IL “CORRIERE” SVELA CHE L'AIRBUS VOLUTO NEL 2016 DALL'ALLORA PREMIER, PER UNA SPESA PUBBLICA DI 168 MILIONI IN 8 ANNI DI LEASING, È ORA ABBANDONATO A FIUMICINO. PER TUTTA RISPOSTA, “IL RIFORMISTA” BY RENZI ACCUSA IL M5S DI AVER INTERROTTO IL CONTRATTO DURANTE IL CONTE-1, LASCIANDO “IL GIOIELLINO” A TERRA IN NOME DEL POPULISMO – MA I NUMERI DICONO CHE LO STATO PAGAVA A ETHIAD PER QUELL'AEREO 26 VOLTE IL PREZZO MEDIO PER UN MODELLO SIMILE – TORNA IL TEMA DEI RAPPORTI DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD CON GLI EMIRATI ARABI…
MELONI SI PRENDE MANO LIBERA SUL PNRR – IL GOVERNO INCASSA LA FIDUCIA SUL DECRETO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON GLI EMENDAMENTI CHE LIMITANO I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SULLE SPESE PER IL RECOVERY – I VOTI A FAVORE SONO STATI 203, 134 I CONTRARI, 3 GLI ASTENUTI – IL TUTTO MENTRE L’AGENZIA ANTIFRODE DELL’UE HA APERTO “UNA SERIE DI INDAGINI” SULLA GESTIONE DEI FONDI DEI PNRR DA PARTE DI “ALCUNI PAESI MEMBRI” (BRUXELLES NON SPECIFICA QUALI PAESI)
MELONI D'AFRICA – LA DUCETTA È VOLATA A TUNISI PER PROVARE A DISINNESCARE LA BOMBA MIGRATORIA CHE RISCHIA DI SCOPPIARE IN FACCIA ALL'ITALIA – INCONTRANDO IL PRESIDENTE KAIS SAIED E LA PREMIER NAJLA BOUDEN, HA ASSICURATO: “SIAMO PRONTI A FARE DI PIÙ ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELL'UE. SONO DISPOSTA A TORNARE QUI CON URSULA VON DER LEYEN” – IL NODO È SBLOCCARE IL FINANZIAMENTO DA 1,9 MILIARDI, CONGELATO DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, PER DARE UNO STRACCIO DI STABILITÀ AL PAESE – VIDEO