“RENZI E’ UN CLIMAFREGHISTA IN PREDA A UNO STATO CONFUSIONALE” - IL VERDE BONELLI IMPALLINA IL BULLO DI RIGNANO PER GLI SPOSTAMENTI CON UN JET PRIVATO - I TABULATI DI UN VOLO NON DI LINEA COINCIDONO CON LE TAPPE DEI COMIZI TENUTI DOMENICA IN QUATTRO REGIONI - NELLA TAPPA PALERMITANA IL JET È ATTERRATO CON 42 MINUTI DI RITARDO, TANTI QUANTI NE HA REGISTRATI IL COMIZIO DI RENZI IN SICILIA – MATTEUCCIO: "NON COMMENTO E FORSE QUERELO"