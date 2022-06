13 giu 2022 14:16

FLASH! - A DAGOSPIA NON RISULTA CHE NEI TRE BOLLETTINI DEL DIS NON ANCORA DECLASSIFICATI CI SIANO I NOMI MANCANTI PUBBLICATI DAL ''CORRIERE''. POTREBBERO ESSERE IN ALCUNE NOTE INVIATE AL DIS DA VARI ENTI CHE FORMANO IL TAVOLO SULLA DISINFORMAZIONE. MA QUELLO DEL PETROCELLI NON CI SAREBBE NEMMENO IN QUESTE NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BOLLETTINO DEL DIS. PERCHE' IL ''CORRIERE'' NON PUBBLICA QUELLO CHE HA? E COME MAI SARZANINI-GUERZONI HANNO AGGIUNTO PETROCELLI CHE SECONDO GABRIELI NON E' INCLUSO IN NESSUN CARTEGGIO UFFICIALE E UFFICIOSO? AH, SAPERLO...