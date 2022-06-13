FLASH! - A DAGOSPIA NON RISULTA CHE NEI TRE BOLLETTINI DEL DIS NON ANCORA DECLASSIFICATI CI SIANO I NOMI MANCANTI PUBBLICATI DAL ''CORRIERE''. POTREBBERO ESSERE IN ALCUNE NOTE INVIATE AL DIS DA VARI ENTI CHE FORMANO IL TAVOLO SULLA DISINFORMAZIONE. MA QUELLO DEL PETROCELLI NON CI SAREBBE NEMMENO IN QUESTE NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BOLLETTINO DEL DIS. PERCHE' IL ''CORRIERE'' NON PUBBLICA QUELLO CHE HA? E COME MAI SARZANINI-GUERZONI HANNO AGGIUNTO PETROCELLI CHE SECONDO GABRIELI NON E' INCLUSO IN NESSUN CARTEGGIO UFFICIALE E UFFICIOSO? AH, SAPERLO...

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FLASH!  ARANCINA AMARA PER CONTE: A PALERMO IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È FERMO AL 6% (NEL 2017 AVEVA SFIORATO IL 14) – PEPPINIELLO VOLEVA CONSOLARSI ALMENO CON IL CAPOLUOGO SICILIANO, DOVE HA INVESTITO SELFIE E SUDORE. E INVECE NISBA. ROCCO CASALINO È MOGIO MOGIO E LA POCHETTE CON LE UNGHIE È PARCHEGGIATA NELLA SEDE DEL M5S AD ASPETTARE I RISULTATI DI TARANTO, PER TIRARSI UN PO' SU. CHE FARÀ ORA L’EX AVVOCATO DEL POPOLO? ANDRÀ LO STESSO A PALERMO PER IL BALLOTTAGGIO COME ANTICIPATO AL “FATTO” O RIMARRÀ AL FRESCO NEL SUO UFFICIO?

“LA MIA FOTO E IL MIO NOME SONO STATI INCLUSI NELLA LISTA DEI ‘PUTINIANI’ DAL ‘CORRIERE’ IN MODO DEL TUTTO IMMOTIVATO” - ALESSANDRO ORSINI PREPARA LA SUA CONTROFFENSIVA: “IL ‘CORRIERE’ HA DECISO DI CRIMINALIZZARE IL DISSENSO POLITICO. UNA CAUSA È IL MINIMO DI CIÒ CHE MERITA - FURIO COLOMBO HA TARTASSATO TRAVAGLIO PERCHÉ MI CACCIASSE DAL ‘FATTO’ E POI HA AVUTO L'IMPUDENZA DI DIRE CHE È STATO CENSURATO - UNA VOLTA CONQUISTATO IL DONBASS, PUTIN CERCHERÀ DI CAPIRE SE L'OCCIDENTE VUOLE DARGLI LE GARANZIE CHE RICHIEDE. SE PREVALE LA LINEA BIDEN-JOHNSON, CREDO CHE MARCERÀ SU KIEV PER ABBATTERE ZELENSKY”