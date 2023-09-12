FLASH! DITE A LILLI GRUBER CHE IL SUO CARO AMICO FRANCO BERNABÉ, MUNITO COME SEMPRE DI ZAINETTO, È ENTRATO ORA A VIA VENETO NEL MINISTERO DI ADOLFO URSO. BEBÈ AVEVA UN TONO DIMESSO COME QUELLI CHE VANNO A CHIEDERE QUALCOSA A UN POLITICO...-
FLASH! DITE A LILLI GRUBER CHE IL SUO CARO AMICO FRANCO BERNABÉ, MUNITO COME SEMPRE DI ZAINETTO, È ENTRATO ORA A VIA VENETO NEL MINISTERO DI ADOLFO URSO. BEBÈ AVEVA UN TONO DIMESSO COME QUELLI CHE VANNO A CHIEDERE QUALCOSA A UN POLITICO...-
DAGOREPORT - QUALI SONO I PROGETTI FUTURI DI JOHN ELKANN? LA NOTIZIA DATA DA “IL GIORNALE” SULLA FUTURA VENDITA DELLA JUVENTUS E' STATA SMENTITA DA TORINO. SULLA SQUADRA E I DUE GIORNALI ("REPUBBLICA" E "STAMPA"), NON SI TRANSIGE - AL CENTRO DEL PROGETTO DI JOHN, UNA NUOVA EXOR CHE INVESTA SU SALUTE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE TECNOLOGIE – STELLANTIS TRA FRANCIA E ITALIA - LE ALTRE DUE QUESTIONI APERTE: IL RILANCIO DEL BRAND “ALFA ROMEO” E LA GRANA FERRARI CON L’IPOTESI DI UN NUOVO “RESET” DELLO STAFF TECNICO: LE SCONFITTE IN F1 A LUNGO ANDARE DANNEGGIANO IL PRESTIGIO DEL MARCHIO SUL MERCATO…
DAGOREPORT – MELONI HA SCELTO "SAPONETTA" GENTILONI COME CAPRONE ESPIATORIO PER I GUAI EUROPEI DEL GOVERNO. IL COMMISSARIO UE È FINITO SOTTO TIRO ANCHE PERCHÉ “ANNUSATO” COME FUTURO SEGRETARIO DEL PD: CAZZATE. SIA L'EX PREMIER CHE IL PD NON VOGLIONO SAPERNE: HANNO GIA' DATO CON IL CASO LETTA, CHIAMATO COME SALVATORE DELLA PATRIA E POI SFANCULATO - FITTO DISPERATO: CHIEDE AIUTO AL BOSS DI PALAZZO CHIGI, FAZZOLARI, PER BLOCCARE GLI ATTACCHI A GENTILONI PERCHÉ...
DAGOREPORT – IL DUELLO CONTE-SCHLEIN DIMOSTRA CHE LA BALCANIZZAZIONE DELL’OPPOSIZIONE È LA MIGLIORE GARANZIA PER GIORGIA MELONI DI RESTARE A LUNGO A PALAZZO CHIGI – MENTRE ELLY VUOLE TRASFORMARE IL PD IN UN MOVIMENTO, CONTE VUOLE TRASFORMARE IL M5S IN PARTITO. MA PEPPINIELLO VIENE “IMPALLATO” DA ELLY CHE LO HA SCAVALCATO A SINISTRA: SI SARÀ PENTITO DI AVER PORTATO ORDE DI GRILLINI AI GAZEBO PER FAR ELEGGERE LA SCHLEIN SEGRETARIA DEM? IL RAPPORTO PRIVILEGIATO CHE HANNO ENTRAMBI CON LANDINI...
DAGOREPORT - L’ACCUSA AL PAPA DI ESSERE “FILORUSSO” E’ IL TENTATIVO DEGLI UCRAINI DI TROVARE UN “NEMICO” PER TENERE ALTA LA TENSIONE SUL CONFLITTO - LA CONTROFFENSIVA E’ STATA UN FLOP: WASHINGTON NON SOLO E' STANCA DI UN CONFLITTO LOGORANTE E DISPENDIOSO: QUANDO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LA CASA BIANCA ENTRERA’ NEL VIVO, SARA’ JOE BIDEN A CALARE LA CARTA DELLA PACE TRA KIEV E MOSCA - E ZELENSKY A QUEL PUNTO DOVRA' FARE PIPPA...
L’INCAZZATURA DI VERA GEMMA – ‘’CARO DAGO, MA TI PARE NORMALE CHE NESSUNO MI FACCIA LAVORARE IN ITALIA? ZERO, NESSUNA PROPOSTA, FACCIO FATICA PERSINO AD ESSERE INVITATA IN UN TALK. MAGARI AVREBBERO POTUTO RACCONTARE IL LEONE D'ORO CHE HO VINTO NEL 2022 A VENEZIA (SEZIONE ORIZZONTI) COME MIGLIOR ATTRICE CON ‘VERA’ - FILM CHE HA VINTO PREMI NEI FESTIVAL EUROPEI E RICEVUTO UNA CRITICA MERAVIGLIOSA DAL ‘NEW YORK TIMES’ - NESSUNA ATTRICE ITALIANA AL MOMENTO STA AVENDO QUESTI RISULTATI ALL’ESTERO. ME NE DOVREI FREGARE? NO, NON ME NE FREGO PERCHÉ NON SONO FAMOSA PER TENERE LA BOCCA CHIUSA. TUTTO QUESTO SUCCEDE PERCHÉ NON INTRALLAZZO, NON LECCO IL CULO, NON SCOPO CON CHI MI PUÒ SERVIRE…” - VIDEO