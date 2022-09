NESSUNO PUÒ METTERE LUIGINO IN UN ANGOLO – DI MAIO CORONA IL SOGNO DI UNA VITA: TRASFORMARSI PER UN GIORNO IN UNA POPSTAR, SULLE NOTE DELLA COLONNA SONORA DI “DIRTY DANCING”. A NAPOLI, ALLA TRATTORIA “DA NENNELLA”, IL MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI DIPLOMAZIA) SI ESIBISCE IN UNO SHOW DANZANTE TRASCURABILE. I CAMERIERI LO ISSANO COME UNA MADONNA PELLEGRINA E IL “PATRICK SWAYZE DI POMIGLIANO” SI LASCIA TRASCINARE E ROTEARE IN ARIA… - VIDEO STRACULTISSIMO