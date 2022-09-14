FLASH! - DOPO L'INCAZZATURA DI DRAGHI IL GOVERNO HA PRESENTATO UN EMENDAMENTO CHE CANCELLA LA DEROGA AL TETTO DEGLI STIPENDI DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IL TESTO DOPO L'APPROVAZIONE ALLA CAMERA DOVRÀ TORNARE AL SENATO...

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(ANSA) - Il governo ha presentato un emendamento che sopprime l'articolo 41 bis sulla deroga al tetto degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Lo rendono noto fonti di palazzo Chigi

daniele franco a cernobbio 3 daniele franco a cernobbio 3

 

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politica

L’ULTRACASTA DEI CONSIGLIERI DI STATO - A CHI APPARTIENE LA ‘’MANINA’’ DEL MEF CHE HA CONSENTITO L'ELIMINAZIONE DEL TETTO DEI 240 MILA EURO PER RADDOPPIARLO A 480 FACENDO FELICI I VERTICI DELLE FORZE ARMATE, DELLA POLIZIA E DEI MINISTERI, COMPRESO PALAZZO CHIGI? FACILE: IL POTENTE GIUSEPPE CHINÉ, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DANIELE FRANCO, PERSONA DI RACCORDO CON IL VERTICE POLITICO, SOGGETTO DECISIVO PER I SÌ E I NO DA PRONUNCIARE - NON SOLO CHINÉ: OCCORRE AGGIUNGERE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO, LUCIANO D’ALFONSO, GRAN SODALE DI CARLO TOTO…