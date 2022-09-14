(ANSA) - Il governo ha presentato un emendamento che sopprime l'articolo 41 bis sulla deroga al tetto degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Lo rendono noto fonti di palazzo Chigi
FLASH! - DOPO L'INCAZZATURA DI DRAGHI IL GOVERNO HA PRESENTATO UN EMENDAMENTO CHE CANCELLA LA DEROGA AL TETTO DEGLI STIPENDI DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IL TESTO DOPO L'APPROVAZIONE ALLA CAMERA DOVRÀ TORNARE AL SENATO...-
(ANSA) - Il governo ha presentato un emendamento che sopprime l'articolo 41 bis sulla deroga al tetto degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Lo rendono noto fonti di palazzo Chigi
NESSUNO PUÒ METTERE LUIGINO IN UN ANGOLO – DI MAIO CORONA IL SOGNO DI UNA VITA: TRASFORMARSI PER UN GIORNO IN UNA POPSTAR, SULLE NOTE DELLA COLONNA SONORA DI “DIRTY DANCING”. A NAPOLI, ALLA TRATTORIA “DA NENNELLA”, IL MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI DIPLOMAZIA) SI ESIBISCE IN UNO SHOW DANZANTE TRASCURABILE. I CAMERIERI LO ISSANO COME UNA MADONNA PELLEGRINA E IL “PATRICK SWAYZE DI POMIGLIANO” SI LASCIA TRASCINARE E ROTEARE IN ARIA… - VIDEO STRACULTISSIMO
L’ULTRACASTA DEI CONSIGLIERI DI STATO - A CHI APPARTIENE LA ‘’MANINA’’ DEL MEF CHE HA CONSENTITO L'ELIMINAZIONE DEL TETTO DEI 240 MILA EURO PER RADDOPPIARLO A 480 FACENDO FELICI I VERTICI DELLE FORZE ARMATE, DELLA POLIZIA E DEI MINISTERI, COMPRESO PALAZZO CHIGI? FACILE: IL POTENTE GIUSEPPE CHINÉ, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DANIELE FRANCO, PERSONA DI RACCORDO CON IL VERTICE POLITICO, SOGGETTO DECISIVO PER I SÌ E I NO DA PRONUNCIARE - NON SOLO CHINÉ: OCCORRE AGGIUNGERE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO, LUCIANO D’ALFONSO, GRAN SODALE DI CARLO TOTO…