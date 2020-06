1 giu 2020 13:53

FLASH! - DOPO CASALEGGIO, DI MAIO VUOLE SBATTERE AL MURO CONTE - IL "CORRIERE" DOMANDA: "C'E' ANCORA L'IPOTESI MES?" - E GIGGINO SI TRASFORMA IN SERPENTE: "IL MES NON E' UN'OPZIONE, LO HA ANCHE DETTO IL PRESIDENTE CONTE E IL M5S HA MOLTA FIDUCIA NELLE SUE PAROLE..." (L'ASSE CONTE-ZINGARETTI E' UN BOCCONE INDIGESTO SIA PER IL PD SIA PER I 5STELLE)