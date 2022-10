14 ott 2022 15:29

FLASH! - LA DUCETTA SOTTERRA IL BERLUSCONI RONZULLATO E UCCELLATO: NEL GOVERNO NON CI SARA' POSTO PER NESSUN SENATORE DI FORZA ITALIA CHE NON HA VOTATO LA RUSSA - FUORI LA BERNINI, DIRETTA AL DICASTERO UNIVERSITA' E RICERCA, VIA IL RONZULLISSIMO BARACHINI, PRONTO PER FARE IL SOTTOSEGRETARIO ALL'EDITORIA - LA CASELLATI, CHE HA VOTATO 'GNAZIO, PRENDE IL POSTO DELLA BERNINI....