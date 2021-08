QUANDO C'È DI MEZZO IL VATICANO VIETATO CANTAR VITTORIA SULL'EUTANASIA - SUPERATE LE 500 MILA FIRME PER IL REFERENDUM, MARCO CAPPATO ESULTA: "ORA LA TRADUZIONE IN LEGGE" - MA OVVIAMENTE LA SANTA SEDE INORRIDISCE, TRAMITE LE PAROLE DEL MONSIGNOR VINCENZO PAGLIA, PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA: "SI STA INSINUANDO NELLA SOCIETÀ LA TENTAZIONE DI UNA NUOVA FORMA DI EUGENETICA. CHI NON NASCE SANO, NON DEVE NASCERE"