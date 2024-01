10 gen 2024 17:39

FLASH - FAZZOLARI IN CHE ANNO VIVE? ALLA DOMANDA “CON CHI VI ALLEERETE DOPO LE PROSSIME EUROPEE?”, IL SOTTOSEGRETARIO DI PALAZZO CHIGI VANEGGIA: “NON FAREMO ALLEANZE CON MOVIMENTI IMPRESENTABILI, MI RIFERISCO IN PARTICOLARE A QUELLI CHE ANCORA OGGI SI RIFIUTANO DI CONDANNARE LA DOMINAZIONE SOVIETICA DELL’EUROPA E L’ANTISEMITISMO DI MATRICE ISLAMICA”. LA GIORNALISTA DEL “CORRIERE”, PAOLA DI CARO, NON SI PREOCCUPA DI FAR NOTARE CHE LA DOMINAZIONE “SOVIETICA” DELL’EUROPA NON C’E’ MAI STATA (PER FORTUNA) E CHE L’URSS SI E’ DISCIOLTA NEL 1991…