FLASH - FAZZOLARI IN CHE ANNO VIVE? ALLA DOMANDA “CON CHI VI ALLEERETE DOPO LE PROSSIME EUROPEE?”, IL SOTTOSEGRETARIO DI PALAZZO CHIGI VANEGGIA: “NON FAREMO ALLEANZE CON MOVIMENTI IMPRESENTABILI, MI RIFERISCO IN PARTICOLARE A QUELLI CHE ANCORA OGGI SI RIFIUTANO DI CONDANNARE LA DOMINAZIONE SOVIETICA DELL’EUROPA E L’ANTISEMITISMO DI MATRICE ISLAMICA”. LA GIORNALISTA DEL “CORRIERE”, PAOLA DI CARO, NON SI PREOCCUPA DI FAR NOTARE CHE LA DOMINAZIONE “SOVIETICA” DELL’EUROPA NON C’E’ MAI STATA (PER FORTUNA) E CHE L’URSS SI E’ DISCIOLTA NEL 1991…

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DAGOREPORT – L’IDEA DI SALVINI DI FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE AL GRIDO DI “ABOLIAMO IL CANONE” AGITA I SONNI DI PIER SILVIO BERLUSCONI, GIÀ SCOTTATO DAL RITOCCO AL TETTO PUBBLICITARIO PER VIALE MAZZINI – L’ARGOMENTO È CARO ANCHE A MOLTI GIORNALI: INCLUSO NEL CANONE, C’È IL FONDO PER IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, CHE EROGA I SUSSIDI PUBBLICI ALL’EDITORIA – CIRCOLA DI NUOVO LA VECCHIA IDEA DI VENDERE UN CANALE DEL SERVIZIO PUBBLICO: UN’IPOTESI SUGGESTIVA MA DIFFICILE DA REALIZZARE...

DAGOREPORT – GIORGIA MELONI, COMPLICE FAZZOLARI, VUOLE A TUTTI I COSTI IL PLEBISCITO IN EUROPA, MA RISCHIA LA FREGATURA: CANDIDARSI E UMILIARE LEGA E FORZA ITALIA SERVIREBBE SOLO A INDEBOLIRE LA MAGGIORANZA. E IN UE, RESTERÀ ININFLUENTE ANCHE SE OTTERRÀ PIÙ SEGGI – MACRON PREPARA LA VENDETTA CONTRO LA DUCETTA, CHE HA OSATO APRIRE LA PORTA A MARINE LE PEN: SBATTERE FUORI L’ITALIA DAL MES E NOMINARE SUBITO DRAGHI COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. COSÌ, DOPO LE EUROPEE, LA REGINA DELLA GARBATELLA DOVRÀ PUPPARSI UN COMMISSARIO DI SECONDA FASCIA…

DAGOREPORT - SGARBI PERDE IL PELO, MA NON IL VIZIO: L’INCHIESTA PER RICICLAGGIO SUL QUADRO DI CUTILIO MANETTI, IN CUI È INDAGATO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, È SOLO L’ULTIMO SPIACEVOLE EPISODIO DI UNA LUNGA SERIE – IL PRIMO, CHE CAUSÒ LA ROTTURA CON FEDERICO ZERI, AVVENNE NEL 1984: SGARBI TENTÒ DI USCIRE DAL COURTAULD INSTITUTE DI LONDRA CON UN PREZIOSO LIBRO IN MANO, E FECE SCATTARE L’ANTITACCHEGGIO – IL QUADRO DI AGOSTINO DA LODI CON MAXI-PLUSVALENZA, L’OROLOGIO RUBATO DI ROBERTO LONGHI E L’AUGURIO DI MORTE A ZERI E DANIELA PASTI…