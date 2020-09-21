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FLASH - FELICI CON LA DE FELICE! ALLE COMUNALI DI TRENTO E’ IN CORSA LA BOMBASTICA PIDDINA VITTORIA DE FELICE - ORIGINARIA DI PORTICI, CORPO DA MODELLA, SCOLLATURA DA URLO: “NESSUNO DELLA MIA FAMIGLIA HA FATTO POLITICA, IN ME E’ CRESCIUTA LA VOGLIA DI PORTARE ALLA LUCE I PROBLEMI. SONO UNA RAGAZZA NORMALE…” - LA VIDEO INTERVISTA ZEPPA DI OVVIETA' E QUALCHE STRAFALCIONE-
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“SE IL M5S AVESSE RAGIONATO CON LA LOGICA DEL “MENO PEGGIO” AL GOVERNO NON CI SAREBBE ARRIVATO MAI E OGGI CONTE FAREBBE ANCORA L'AVVOCATO” - ALESSANDRO DI BATTISTA, SCOMUNICATO DA TRAVAGLIO E ISOLATO DAI BIG GRILLINI, E’ L’ULTIMO GIAPPONESE CHE S’OPPONE ALL’ALLEANZA PD-M5S - "IL GIORNALE" GODE: "L'ELOGIO DEL MENO PEGGIO E DELLA POLITICA ARRIVA DA CHI, COME TRAVAGLIO, HA SEMPRE BOLLATO OGNI ALTRUI ALLEANZA COME INCIUCIO, OGNI COMPROMESSO COME TRADIMENTO"
FLASH! ALLE 23 L'AFFLUENZA ALLE URNE PER IL REFERENDUM E' DEL 39,38%
“IL POVERO E L’OPPRESSO NON HANNO SEMPRE RAGIONE. MA I COMUNISTI CHE SI FANNO ODIARE HANNO SEMPRE TORTO” – ROSSANA ROSSANDA MEMORIES – GLI ANNI NEL PCI CON INGRAO,LA ROTTURA, LA NASCITA DEL MANIFESTO E LA CONSAPEVOLEZZA ESPRESSA NEGLI ANNI SETTANTA CHE LA LOTTA ARMATA, LE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE, COME LE BR O PRIMA LINEA, RIENTRASSERO NEL VECCHIO “ALBUM DI FAMIGLIA” DELLA SINISTRA
LA "BESTIA" È FINITA IN GABBIA? - LA MACCHINA DA GUERRA DELLA PROPAGANDA SALVINIANA NEL MIRINO DEI GIUDICI: I SOLDI SOSPETTI A MORISI E SOCI - GRAN PARTE DELL'ASCESA DI SALVINI È MERITO DI QUESTO FORMIDABILE APPARATO DI COMUNICAZIONE CHE COSTA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO L'ANNO: CHI PAGA? - CON IL LOCKDOWN LA BESTIA HA INIZIATO A FARE NUMERI MENO IMPRESSIONANTI. ADESSO È RIPARTITA. IL VOTO ALLE REGIONALI SARÀ ANCHE UN INDIZIO PER CAPIRE SE MORDE ANCORA
TRUMP SCENDE IN CAMPO CONTRO IL VATICANO - IL SEGRETARIO DI STATO USA MIKE POMPEO TWITTA: "DUE ANNI FA, LA SANTA SEDE HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON IL PARTITO COMUNISTA CINESE, SPERANDO DI AIUTARE I CATTOLICI CINESI. MA L'ABUSO DEL PCC SUI FEDELI È SOLO PEGGIORATO. IL VATICANO METTEREBBE A RISCHIO LA SUA AUTORITÀ MORALE, SE RINNOVASSE L'ACCORDO" - IL 29 SETTEMBRE POMPEO SARÀ IN VISITA IN VATICANO. MA LA DISPONIBILITÀ DELLA SANTA SEDE VERSO LA CINA È MASSIMA