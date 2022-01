COGLI L'ATOMO - BRUXELLES HA SCATENATO UN BEL CASINO APRENDO AL NUCLEARE E ORA VUOLE CHIEDE IL PARERE A TUTTI I GOVERNI E AL PARLAMENTO UE: LA SPAGNA HA GIÀ DETTO NO, LA GERMANIA, CHE QUEST'ANNO CHIUDERÀ LE SUE TRE ULTIME CENTRALI, HA FATTO SAPERE CHE SI ASTERRÀ, PER NON FAR INCAZZARE LA FRANCIA (SECONDA AL MONDO PER CAPACITÀ CI PRODUZIONE DOPO GLI USA) - E L'ITALIA? NON HA ANCORA PRESO POSIZIONE, MA IL MINISTRO CINGOLANI È FAVOREVOLE...