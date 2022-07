IL "CATFIGHT" DI FARSA ITALIA: GELMINI VS RONZULLI - “SEI CONTENTA, ORA CHE HAI MANDATO A CASA IL GOVERNO?” E LA BADANTE DEL CAV (DIETRO UN PAIO DI OCCHIALI DA SOLE): “VAI A PIANGERE DA UN’ALTRA PARTE… E PRENDITI UNO XANAX!” – IL RACCONTO BY RONCONE DELLA CORRIDA FOLLE DI PALAZZO MADAMA - L’ISTINTO DI RENZI: “SI METTE MALE” – GIORGETTI IGNORA SALVINI CHE SI STAPPA UNA COCA COLA – CONTE BIANCO COME LA POCHETTE MENTRE TA-ROCCO CASALINO SALTELLA E GIA’ SI IMMAGINA CANDIDATO AL SENATO: “E-LE-ZIO-NI! SONO TROPPO FELICE! TROPPO!”