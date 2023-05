PER RICUCIRE GLI STRAPPI TRA MELONI E MACRON DEVE SEMPRE INTERVENIRE MATTARELLA – IL FINTO DISGELO TRA FRANCIA E ITALIA, CON L’ELISEO CHE NON SI SCUSA PER LE USCITE DI MINISTRI E CAPI DI PARTITO CONTRO LA DUCETTA MA PARLA VAGAMENTE DI UN “FACCIA A FACCIA” IN ARRIVO, SERVE SOLO A CREARE LE CONDIZIONI PER IL VIAGGIO DEL CAPO DELLO STATO, CHE SARÀ A PARIGI PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SULLE CERAMICHE DI CAPODIMONTE AL LOUVRE. COME NEL 2019, QUANDO LA MUMMIA SICULA E IL TOYBOY DELL’ELISEO SIGLARONO LA PACE CON LA MOSTRA SU LEONARDO…