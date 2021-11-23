FLASH! - FUNICULI', FUNICULA', FUNICIELLO CHE FINE FA? ORE DECISIVE A PALAZZO CHIGI PER IL CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI, COINVOLTO DALLE INTERCETTAZIONI DEL CASO FONDAZIONE OPEN/RENZI. FORSE LA SFANGA, MA SARA' DURA...-
FLASH! - FUNICULI', FUNICULA', FUNICIELLO CHE FINE FA? ORE DECISIVE A PALAZZO CHIGI PER IL CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI, COINVOLTO DALLE INTERCETTAZIONI DEL CASO FONDAZIONE OPEN/RENZI. FORSE LA SFANGA, MA SARA' DURA...-
GENTILONI AL QUIRINALE? DIETRO LA MOSSA DA “SPARIGLIATORE” DI RENZI C’E’ IL TENTATIVO DI SCOMPAGINARE I POLI METTENDO IN CONTRAPPOSIZIONE LETTA CON CONTE, BERLUSCONI CON SALVINI – UN ESPONENTE PIDDINO: “E’ DIFFICILE CHE TOCCHI A UN PD. LA VERITÀ È CHE RENZI È IN DIFFICOLTÀ…” - CALENDA IERI HA DICHIARATO: “DEL GRANDE CENTRO DI RENZI NUN ME NE PÒ FREGÀ DE MENO”
“MI STATE DISCRIMINANDO, MA VI PERDONO” – IL DELIRIO ALLA CAMERA DI SARA CUNIAL, EX DEPUTATA GRILLINA NO VAX, CHE PUÒ RIACCEDERE AL PALAZZO (MA ALLE TRIBUNE) GRAZIE ALLA SOSPENSIVA DELL'OBBLIGO DEL GREEN PASS: “STATE DISCRIMINANDO ME COSÌ COME TUTTI GLI ALTRI CITTADINI”. E LE VIENE TOLTO L’AUDIO… - VIDEO
SONO GIORGIA, SONO UNA MADRE E NON VACCINO MIA FIGLIA - LA MELONI NON FARÀ IMMUNIZZARE LA SUA GINEVRA: "PER LEI L'INIEZIONE È PIÙ RISCHIOSA DEL COVID. UN BAMBINO HA LE STESSE PROBABILITÀ DI MORIRE DI CORONAVIRUS E DI ESSERE COLPITO DA UN FULMINE" - POI STRIZZA L'OCCHIO AI NO VAX: "LA GENTE SI PREOCCUPA, SONO PERSONE SPAVENTATE"
I COLOSSI TECH STANNO DIVENTANDO UNA MINACCIA PURE PER LA DEMOCRAZIA - GOOGLE, APPLE, FACEBOOK E AMAZON NON SONO UN PROBLEMA SOLO IN TEMA DI CONCORRENZA: BIDEN PERÒ SA BENISSIMO CHE, DI FRONTE A UNA CINA CONQUISTATRICE, ANCHE LORO CONTRIBUISCONO AL POTERE ECONOMICO E TECNOLOGICO DEGLI STATI UNITI. ECCO PERCHÉ COLPIRLI O SMANTELLARLI NON È UNA GRANDE IDEA…
ROMANZO QUIRINALE - PIER FERDINANDO CASINI È STATO PIZZICATO ATTOVAGLIATO A MILANO CON GIOVANNI BATTISTA BAZOLI, PRESIDENTE EMERITO DI BANCA INTESA. ILCORAZZIARE TWEET: “NELLA FELPATA CORSA DI CASINI AL COLLE SPUNTA NANNI BAZOLI. NELL’ODIERNO PRANZO MILANESE IN SALSA DC VICINO LA SCALA DURANTE LA LORO CHIACCHIERATA TANTO VATICANO, MA SOPRATTUTTO TANTO QUIRINALE…”