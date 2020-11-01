conte dpcm social conte dpcm il vernacoliere conte lasciaci tromba copertina novembre 2020 GIUSEPPE CONTE SI DISINFETTA LE MANI GIUSEPPE CONTE HA UN ART ATTACK
FLASH! IL GENIO, ALL'IMPROVVISO - MENTRE CONTE ILLUSTRA CON PIGLIO DA LEGULEIO IL NUOVO DPCM ARRIVA IL COMMENTO SOCIAL CHE SQUARCIA LA NOIA. UNA VIA DI MEZZO TRA MARINETTI E BOMBOLO: "PARRUCCHIERI SI' MA ESTETISTI NO. IO TI DICO CHE PREFERISCO SCOPARE UNA SPETTINATA MA PRUGNA LISCIA!...SI VEDE CHE NON ABBIAMO PROPRIO GLI STESSI GUSTI..."-
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DALLA PADELLA DEI CLINTON ALLA BRACE DI BIDEN - CACCIARI: ''VINCE LUI? NESSUNA NOVITÀ. UNA FIGURA SBIADITA DEL PASSATO. CERTO, MEGLIO UN PASSATO DECENTE ANCHE SE PIATTO RISPETTO A UN FUTURO AVVENTUROSO, NELLE MANI DI TRUMP. MA SUL PIANO CULTURALE LA SINISTRA ITALIANA ED EUROPEA ERA GIÀ CADUTA NEL TRAPPOLONE DEI CLINTON, DI BLAIR E OBAMA. RISULTATO? HA TRADITO, HA INSEGUITO LE LORO POLITICHE NEOLIBERISTE, HA PERSO PER STRADA I CETI CHE RAPPRESENTAVA''
RAGGI CALANTI – UNA PARTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, TRA CUI ALCUNI BIG ROMANI, SI È MESSA IN MOTO PER TROVARE UN'ALTERNATIVA A VIRGY – SI CERCA UN NOME FORTE IN GRADO DI ANDARE BENE A BEPPE GRILLO E AL PD, COSÌ DA METTERE LA SINDACA DI FRONTE AL FATTO COMPIUTO. MA LA SOLUZIONE PIÙ GRADITA A TUTTI SAREBBE CHE LEI “SPONTANEAMENTE” DECIDA DI FARSI DA PARTE. CI SONO DUE PROBLEMI: LEI HA SEMPRE DETTO DI VOLER CORRERE COMUNQUE, ANCHE DA SOLA. L'ALTRO SI CHIAMA CALENDA…
IL VERO NEMICO DI TRUMP? TWITTER! – IL PRESIDENTE USCENTE CONTINUA A NON ACCETTARE LA SCONFITTA E CINGUETTA COMPULSIVAMENTE COSE DEL TIPO “TUTTI I VOTI ARRIVATI DOPO IL GIORNO DELLE ELEZIONI NON VERRANNO CONTEGGIATI”. E IL SUO (EX) SOCIAL NETWORK PREFERITO LO TROLLA AGGIUNGENDO: “ALCUNI VOTI DEVONO ESSERE ANCORA CONTATI” – LA RUSSIA AUSPICA “PIENO RISPETTO DELLA COSTITUZIONE AMERICANA” (AUGURI)