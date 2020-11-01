FLASH! IL GENIO, ALL'IMPROVVISO - MENTRE CONTE ILLUSTRA CON PIGLIO DA LEGULEIO IL NUOVO DPCM ARRIVA IL COMMENTO SOCIAL CHE SQUARCIA LA NOIA. UNA VIA DI MEZZO TRA MARINETTI E BOMBOLO: "PARRUCCHIERI SI' MA ESTETISTI NO. IO TI DICO CHE PREFERISCO SCOPARE UNA SPETTINATA MA PRUGNA LISCIA!...SI VEDE CHE NON ABBIAMO PROPRIO GLI STESSI GUSTI..."

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