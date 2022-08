LA GRANDE PARTITA ELETTORALE E’ TUTTA DENTRO IL CENTRODESTRA - SALVINI E BERLUSCONI SPERANO DI AVERE, UNENDO LEGA E FORZA ITALIA, PIU’ VOTI DI FRATELLI D'ITALIA PER IMPEDIRE A GIORGIA MELONI DI ANDARE A PALAZZO CHIGI - E LA “DUCETTA”, PER AZZOPPARE IL TENTATIVO, INCORAGGIA LA FORMAZIONE DI UN LISTONE UNICO DEI MODERATI TOTI, LUPI, BRUGNARO E CESA PER SFILARE VOTI A FORZA ITALIA…