FLASH - GOFFREDONE BETTINI STA PENSANDO DI TORNARE IN THAILANDIA. E' UN RIENTRO PER LE VACANZE O UN "POSTEGGIO" A LUNGO TERMINE? AH, SAPERLO...-
FLASH - GOFFREDONE BETTINI STA PENSANDO DI TORNARE IN THAILANDIA. E' UN RIENTRO PER LE VACANZE O UN "POSTEGGIO" A LUNGO TERMINE? AH, SAPERLO...-
CHI ESCE MALISSIMO DALLA "TRATTATIVA STATO-BONUCCI" È IL MINISTRO DELL'INTERNO, LUCIANA LAMORGESE - IL PREFETTO DI ROMA, PIANTEDOSI, RIVELA CHE IL VIMINALE AVEVA DECISO DI NEGARE L'AUTORIZZAZIONE ALLA SFILATA DEGLI AZZURRI CON IL BUS SCOPERTO MA POI BONUCCI E CHIELLINI HANNO OTTENUTO QUELLO CHE VOLEVANO, ALLA FACCIA DELLE FORZE DELL'ORDINE - LA FIGC SOSTIENE DI AVER AVUTO L'OK DALLE "ISTITUZIONI" (MA QUALI?) - PERCHE' LAMORGESE TACE E NON SPIEGA?
“QUELLO CHE ABBIAMO VISTO HA SCOSSO NEL PROFONDO LE COSCIENZE DEGLI ITALIANI” - MARIO DRAGHI VISITA IL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE INSIEME A MARTA CARTABIA: “LE INDAGINI STABILIRANNO LE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI, MA LA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA È DI UN SISTEMA CHE VA RIFORMATO” - LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA: “ABBIAMO L’OCCASIONE PER FAR VOLTARE PAGINA AL MONDO DEL CARCERE”
DI LEGA E DI GOVERNO - MATTEO SALVINI OGGI HA INCONTRATO MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI, E HA ESPRESSO LA SUA CONTRARIETÀ AL GREEN PASS OBBLIGATORIO PER BAR E RISTORANTI: “NESSUN MODELLO FRANCESE. L’OBBLIGO È FUORI DISCUSSIONE” - “LE DISCOTECHE? BISOGNA FAR TORNARE A DIVERTIRE I GIOVANI IN MANIERA SANA, SICURA E CONTROLLATA. HO SOTTOPOSTO AL PRESIDENTE DI CAMBIARE I CRITERI DI COLORI E CHIUSURE, QUINDI PASSARE DAL NUMERO DEI CONTAGI A QUELLO DI RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE…”
CINESI O GIAPPONESI, CON GLI OCCHI A MANDORLA SON TUTTI UGUALI! - FIGURACCIA DEL TEDESCO THOMAS BACH, PRESIDENTE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE, CHE DURANTE IL SUO PRIMO INTERVENTO PUBBLICO ALL'ARRIVO A TOKYO, MENTRE LODAVA L'ORGANIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI, HA CHIAMATO I GIAPPONESI "CINESI", CORREGGENDOSI SUBITO DOPO - ORMAI LA FRITTATA ERA FATTA E SUI SOCIAL È MONTATA L'INCAZZATURA... - VIDEO
CHI FARÀ CASALINO? - DA QUANDO SI È SAPUTO CHE L’AUTOBIOGRAFIA DI TA-ROCCO DIVENTERÀ UN FILM, IN TANTI SI CHIEDONO CHI SARÀ L’ATTORE CHE DOVRÀ VESTIRE I PANNI DEL PUPILLO DI CONTE. “NOVELLA 2000”: “C’È CHI HA GIÀ INDIVIDUATO IN PRIMO REGGIANI UN CANDIDATO PERFETTO. ATTORE GIOVANE, DI TALENTO, UNA CERTA SOMIGLIANZA. CASALINO APPROVA? E PER GIUSEPPE CONTE? SERVIREBBE UN ATTORE PIÙ MATURO: “SERGIO CASTELLITTO!”, SUGGERISCONO QUELLI CHE SANNO DI CINEMA, CHE POTREBBE ANCHE FIRMARE LA REGIA…