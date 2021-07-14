politica

DI LEGA E DI GOVERNO - MATTEO SALVINI OGGI HA INCONTRATO MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI, E HA ESPRESSO LA SUA CONTRARIETÀ AL GREEN PASS OBBLIGATORIO PER BAR E RISTORANTI: “NESSUN MODELLO FRANCESE. L’OBBLIGO È FUORI DISCUSSIONE” - “LE DISCOTECHE? BISOGNA FAR TORNARE A DIVERTIRE I GIOVANI IN MANIERA SANA, SICURA E CONTROLLATA. HO SOTTOPOSTO AL PRESIDENTE DI CAMBIARE I CRITERI DI COLORI E CHIUSURE, QUINDI PASSARE DAL NUMERO DEI CONTAGI A QUELLO DI RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE…”

CHI FARÀ CASALINO? - DA QUANDO SI È SAPUTO CHE L’AUTOBIOGRAFIA DI TA-ROCCO DIVENTERÀ UN FILM, IN TANTI SI CHIEDONO CHI SARÀ L’ATTORE CHE DOVRÀ VESTIRE I PANNI DEL PUPILLO DI CONTE. “NOVELLA 2000”: “C’È CHI HA GIÀ INDIVIDUATO IN PRIMO REGGIANI UN CANDIDATO PERFETTO. ATTORE GIOVANE, DI TALENTO, UNA CERTA SOMIGLIANZA. CASALINO APPROVA? E PER GIUSEPPE CONTE? SERVIREBBE UN ATTORE PIÙ MATURO: “SERGIO CASTELLITTO!”, SUGGERISCONO QUELLI CHE SANNO DI CINEMA, CHE POTREBBE ANCHE FIRMARE LA REGIA…