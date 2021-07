DI LEGA E DI GOVERNO - MATTEO SALVINI OGGI HA INCONTRATO MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI, E HA ESPRESSO LA SUA CONTRARIETÀ AL GREEN PASS OBBLIGATORIO PER BAR E RISTORANTI: “NESSUN MODELLO FRANCESE. L’OBBLIGO È FUORI DISCUSSIONE” - “LE DISCOTECHE? BISOGNA FAR TORNARE A DIVERTIRE I GIOVANI IN MANIERA SANA, SICURA E CONTROLLATA. HO SOTTOPOSTO AL PRESIDENTE DI CAMBIARE I CRITERI DI COLORI E CHIUSURE, QUINDI PASSARE DAL NUMERO DEI CONTAGI A QUELLO DI RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE…”