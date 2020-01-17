FLASH! - IL GOSSIP DI OGGI A MOSCA E' CHE IL POTENTE MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV POTREBBE FARSI DA PARTE. CIRCOLA IL NOME DI PESKOV (PORTAVOCE DI PUTIN) COME SUCCESSORE -  LAVROV PARE SILURATO DAI FALCHI CHE MALDIGERISCONO LO STALLO IN UCRAINA...

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