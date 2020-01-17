FLASH! - IL GOSSIP DI OGGI A MOSCA E' CHE IL POTENTE MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV POTREBBE FARSI DA PARTE. CIRCOLA IL NOME DI PESKOV (PORTAVOCE DI PUTIN) COME SUCCESSORE - LAVROV PARE SILURATO DAI FALCHI CHE MALDIGERISCONO LO STALLO IN UCRAINA...-
FLASH! - IL GOSSIP DI OGGI A MOSCA E' CHE IL POTENTE MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV POTREBBE FARSI DA PARTE. CIRCOLA IL NOME DI PESKOV (PORTAVOCE DI PUTIN) COME SUCCESSORE - LAVROV PARE SILURATO DAI FALCHI CHE MALDIGERISCONO LO STALLO IN UCRAINA...-
IL CANDIDATO LEGHISTA CHE AI COMIZI MANDA IL GEMELLO - NUOVE PUNTE DI GENIALITÀ ITALICA: IN CALABRIA LEO BATTAGLIA MANDA L'IDENTICO FRANCESCO SUL PALCO CON SALVINI. MENTRE LUI CONTINUAVA LA CAMPAGNA ELETTORALE SUL TERRITORIO PER RASTRELLARE CONSENSI IN VISTA DELLE REGIONALI
"LA SENTENZA DELLA CONSULTA FAVORISCE L’INGOVERNABILITA’" – GIORGETTI A 'RADIO 24': "CON LA DECISIONE DELLA CORTE VIA LIBERA AL PROPORZIONALE CHE GARANTISCE L’INCONCLUDENZA" – POI TORNA SULLA POLEMICA PER LE SUE FRASI SULLE REGIONALI (“DELLA CALABRIA NON INTERESSA NIENTE A NESSUNO”): “TUTTI GLI OCCHI SONO PUNTATI SULL’ EMILIA ROMAGNA. DIRE IL CONTRARIO SAREBBE FALSO"
LIBIAMO! HAFTAR, DA SEMPRE UOMO DI PUTIN, RISPETTERA’ LA TREGUA? A BERLINO SARÀ DUELLO CON SARRAJ (SPALLEGGIATO DA ERDOGAN) – I NODI DA RISOLVERE IN LIBIA OSTAGGIO DELLE FAZIONI TRIBALI E DEI RELATIVI SPONSOR INTERNAZIONALI - ERDOGAN HA ANNUNCIATO CHE LA TURCHIA AVVIERÀ TRIVELLAZIONI PETROLIFERE NEL MEDITERRANEO. ANCHE PUTIN SARA’ A BERLINO…
CHE SUCCEDEREBBE SE SI VOTASSE OGGI CON LA LEGGE ELETTORALE PROPOSTA DA PD E 5 STELLE? CON IL ''GERMANICUM'' IL CENTRODESTRA DI SALVINI AVREBBE UNA COMODA MAGGIORANZA, RENZI UN SOLO SENATORE (CIOE' LUI). PER QUESTO FARANNO DI TUTTO PER NON ANDARE AL VOTO NEL 2020… - LA SIMULAZIONE DI ''YOUTREND'' SULLA BASE DEI SONDAGGI ATTUALI...
DITECI PERCHE’ LA FRANCIA HA FATTO GUERRA A GHEDDAFI - “LE MONDE” TORNA A OCCUPARSI DELL’INCHIESTA GIUDIZIARIA, CHE VA AVANTI DA SEI ANNI, SUI PRESUNTI FINANZIAMENTI LIBICI ALLA CAMPAGNA PRESIDENZIALE DI NICOLAS SARKOZY: “GLI INQUIRENTI HANNO ATTENTAMENTE RICOSTRUITO I NUMEROSI VIAGGI A TRIPOLI DI CLAUDÉ GUEANT E BRICE HORTEFEUX, DUE FEDELISSIMI DELL'EX PRESIDENTE, A VOLTE SENZA MISSIONE UFFICIALE…”