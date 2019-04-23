FLASH! - GOVERNO, CASINO RARO: STASERA DI MAIO NON PARTECIPA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI...-
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“IL SALVA ROMA È FUORI DAL DL CRESCITA” – ALLA FINE HA VINTO SALVINI, CHE PRIMA DELL’INIZIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ANNUNCIA CHE CI SARÀ UN PROVVEDIMENTO AD HOC PER TUTTI I COMUNI. ECCO PERCHÉ DI MAIO NON SI È PRESENTATO – “NON CI SONO SINDACI DI SERIE A E DI SERIE B. LA RAGGI? NON DEVONO PAGARE I ROMANI L’INCAPACITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE, MA REGALARE ALTRI SOLDI NON È LA COSA MIGLIORE…”
“DICEVA ALBERT ASTÀIN” – VIDEO! GIUSEPPE CONTE CHE SBAGLIA PRONUNCE, NUOVO CAPITOLO: DOPO L’”AWEWEH” CHE AVEVA FATTO QUASI DIMENTICARE LO "SHISH" DI RENZI, “L’AVVOCATO DEL POPOLO” HA SBAGLIATO A DIRE IL NOME DI EINSTEIN – LE POLEMICHE NON SONO FINITE LÌ: PALAZZO CHIGI AVEVA PUBBLICATO LE IMMAGINI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA REGINA MARGHERITA DI ROMA, DOVE PARLAVA CONTE, SENZA LE LIBERATORIE…
LA VITA È FATTA A SCALE, C'È CHI SCENDE E C'È CHI ZAIA - ''USATE LE SCALE, FA BENE ALLA SALUTE''. IL GOVERNATORE VENETO FARÀ METTERE AVVISI (PER LEGGE) SUGLI ASCENSORI COME SUI PACCHETTI DI SIGARETTE. ''È UN GESTO CHE NON COSTA NULLA E PORTA GRANDI BENEFICI''
OGGI QUI, DOMANI ALLAH – FELTRI E LA STRAGE DI CRISTIANI IN SRI LANKA: “IL PENSIERO UNICO PROGRESSISTA È CHE I FIGLI DI ALLAH SPESSO NON SONO FIGLI DI PUTTANA, BENSÌ BRAVI RAGAZZI FEDELI DI UNA RELIGIONE NOBILE CHE HANNO VARIE RAGIONI PER ODIARE NOI CHE NON ADORIAMO IL LORO DIO” – “SIAMO CONVINTI CHE LECCANDO I PIEDI AI MUSULMANI AVREMO IL VANTAGGIO DI ESSERE SOPPRESSI PER ULTIMI. ORIANA FALLACI AVEVA INTUITO TUTTO”
EHI SIRI, “ORA DEVI DIMETTERTI"- IL M5S ATTACCA A TUTTO CAMPO LA LEGA E CHIEDE LA TESTA DEL SOTTOSEGRETARIO DEL CARROCCIO: “DI MEZZO CI SAREBBERO LEGAMI CON LA MAFIA E QUESTO GOVERNO NON DEVE AVERE OMBRE" – LE 4 DOMANDE SUL “BLOG DELLE STELLE” (UN RIASSUNTO DELLE 10 DI TRAVAGLIO) – DI MAIO A VALANGA CONTRO SALVINI SUL 25 APRILE, ABORTO E LEVA OBBLIGATORIA: “QUESTI NON SONO I VALORI DEL MOVIMENTO 5 STELLE"