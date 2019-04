OGGI QUI, DOMANI ALLAH – FELTRI E LA STRAGE DI CRISTIANI IN SRI LANKA: “IL PENSIERO UNICO PROGRESSISTA È CHE I FIGLI DI ALLAH SPESSO NON SONO FIGLI DI PUTTANA, BENSÌ BRAVI RAGAZZI FEDELI DI UNA RELIGIONE NOBILE CHE HANNO VARIE RAGIONI PER ODIARE NOI CHE NON ADORIAMO IL LORO DIO” – “SIAMO CONVINTI CHE LECCANDO I PIEDI AI MUSULMANI AVREMO IL VANTAGGIO DI ESSERE SOPPRESSI PER ULTIMI. ORIANA FALLACI AVEVA INTUITO TUTTO”