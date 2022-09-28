FLASH - GRAZIE ALL’EFFETTO FLIPPER, UMBERTO BOSSI È RIENTRATO IN PARLAMENTO: E’ STATO ELETTO A BERGAMO!-
FLASH - GRAZIE ALL’EFFETTO FLIPPER, UMBERTO BOSSI È RIENTRATO IN PARLAMENTO: E’ STATO ELETTO A BERGAMO!-
FLASH! - AVVISATE QUEI CAGASOTTO DEI GOVERNATORI DELLA LEGA CHE POSSONO DEPORRE TRANQUILLAMENTE I PISTOLINI CARICHI DI SEMOLINO CONTRO SALVINI: CI STA PENSANDO QUALCUN ALTRO A SPEDIRE IL "CAPITONE", CON LA SUA T-SHIRT PREFERITA (QUELLA CON IL FACCIONE DI PUTIN), ALL'HOTEL METROPOL DI MOSCA...
FLASH! - A PARTE IL FATTO CHE ASPIRA ALLA CARICA DI GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, FABIO PANETTA HA UN ALTRO SOLIDO ARGOMENTO CHE FA FRANARE LA CANDITATURA A MINISTRO DEL TESORO DEL GOVERNO MELONI: LO STIPENDIO CHE INTASCA ALLA BCE: 270 MILA EURO NETTI ALL'ANNO...
I GRILLINI SENTONO PUZZA DI INCIUCIO: SOSPETTANO CHE ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI SI STIANO METTENDO D'ACCORDO SULLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI "DI GARANZIA" (COPASIR E VIGILANZA RAI), CHE PER PRASSI SPETTANO ALL'OPPOSIZIONE, LASCIANDO A BOCCA ASCIUTTA I CINQUESTELLE - I FEDELISSIMI AVVERTONO CONTE: "CERCHERANNO DI FREGARCI" - CHE SIA VERO O MENO, E' LA NARRAZIONE PERFETTA PER LA PROPAGANDA GRILLINA CHE VUOLE LANCIARE L'OPA A SINISTRA SUL PD...
MELONI PER TUTTI! - "GIORGIA MELONI È AVANTI IN TUTTI I SEGMENTI SOCIALI" - L’ANALISI DEI FLUSSI ELETTORALI DI IPSOS: FDI PIACE AI PIÙ RICCHI MA ANCHE AI PIÙ POVERI, A CHI È PIÙ ISTRUITO MA ANCHE A CHI LO È MENO - LA SINISTRA ORAMAI NON BECCA PIÙ UN VOTO DAGLI OPERAI - LO ZOCCOLO DURO DELLA LEGA (PICCOLI E MEDI IMPREDITORI) NON SI FIDA PIÙ DI SALVINI E SI BUTTA SULLA DUCETTA - SORPRESA: I DISOCCUPATI VOTANO M5S! I GRILLINI PIACCIONO MOLTO ANCHE AI GIOVANI
LA VIA CRUCIS DI LETTA - CHI INCONTRA ENRICHETTO IN QUESTE ORE POST DISFATTA SCOPRE QUELLO CHE È SEMPRE STATO: UN DEMOCRISTIANO ALLA CONTINUA RICERCA DI UN ACCORDO - ALLE CRITICHE RISPONDE: “METTERE SU UN RASSEMBLEMENT ALLA FRANCESE, SENZA ACCORDI POLITICI, PER FRONTEGGIARE L’ASCESA DELLA DESTRA A PALAZZO CHIGI È STATO IMPOSSIBILE PER IL NO DEI 5STELLE”. E L’AMAREZZA DIVENTA TRISTEZZA NEL VEDERE CHE NELLA BANDA DEI QUATTRO (BETTINI, D’ALEMA, TRAVAGLIO E CASALINO), CERCHIO MAGICO INTORNO ALLA POCHETTE DI CONTE, BRILLA UN ESPONENTE DEL PARTITO COME GOFFREDONE E L’EX COMPAGNO "BAFFINO" CHE NUTRE INESAURIBILE LIVORE VERSO I DEM - SUL NOME DEL SUCCESSORE, LA CARTA COPERTA HA IL VOLTO DI UN ALTRO SINDACO: BEPPE SALA…