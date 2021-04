COPRIFUOCO DI PAGLIA - SCONTRO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROROGA DEL COPRIFUOCO ALLE 22 FINO A GIUGNO: LA LEGA MINACCIA DI NON VOTARE IL DECRETO SULLE RIAPERTURE, E ALLA FINE SI ASTIENE - SALVINI PRESSA INSIEME ALLE REGIONI PER SPOSTARLO IN AVANTI DI UN’ORA, E AVREBBE MANDATO ANCHE UN SMS A DRAGHI: “SONO PRONTO A…”