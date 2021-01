DI MAIO IN PEGGIO – SGARBI BACCHETTA LUIGINO PER L’USO DEL CONGIUNTIVO DALLA ANNUNZIATA (“QUALORA RENZI STACCAVA LA FIDUCIA, ”): "CONTRO L'IGNORANZA NON C'È UN VACCINO. È NECESSARIO RIPETERE ELEMENTARI E MEDIE. GOVERNO DI BUZZURRI" (VIDEO) - IL MINISTRO DEGLI ESTERI È RECIDIVO IN QUESTI SUOI LAPSUS, NON SOLO NELLA LINGUA PARLATA MA ANCHE IN QUELLA SCRITTA. ERA IL 13 GENNAIO 2017 QUANDO… - VIDEO