1. FLASH! - INTORNO ALLE 18,30-19, DOPO UNA FORMALE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI, GIUSEPPE CONTE DOVREBBE SALIRE AL QUIRINALE PER RASSEGNARE LE DIMISSIONI
2. CONTE POTREBBE CHIEDERE A SERGIO MATTARELLA DI RICEVERE UN MANDATO ESPLORATIVO PER 24/48 ORE PER VARARE UN POSSIBILE CONTE TER. MA PER ORA I NUMERI NON CI SONO....

Condividi questo articolo

 

Condividi questo articolo

politica