DI MAIO IN PEGGIO – SGARBI BACCHETTA LUIGINO PER L’USO DEL CONGIUNTIVO DALLA ANNUNZIATA (“QUALORA RENZI STACCAVA LA FIDUCIA, ”): "CONTRO L'IGNORANZA NON C'È UN VACCINO. È NECESSARIO RIPETERE ELEMENTARI E MEDIE. GOVERNO DI BUZZURRI" (VIDEO) - IL MINISTRO DEGLI ESTERI È RECIDIVO IN QUESTI SUOI LAPSUS, NON SOLO NELLA LINGUA PARLATA MA ANCHE IN QUELLA SCRITTA. ERA IL 13 GENNAIO 2017 QUANDO… - VIDEO
CHE FARÀ BIDEN IN POLITICA ESTERA? – IL VECCHIO JOE HA GIÀ DUE BELLE GRANE DA SBROGLIARE: L’ONDATA DI ARRESTI IN RUSSIA ALLE PROTESTE PRO-NAVALNY E LE MANOVRE MILITARI CINESI SUI CIELI DI TAIWAN. E IN ENTRAMBI I CASI GLI USA CONFERMANO LA LINEA DURA - IL SEGRETARIO DI STATO BLINKEN LO DICE CHIARAMENTE: “NON C’È DUBBIO CHE LA CINA RAPPRESENTI LA SFIDA PIÙ SIGNIFICATIVA. DOBBIAMO AFFRONTARLA DA UNA POSIZIONE DI FORZA E NON DI DEBOLEZZA…”