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MA NON ERA IL PARTITO DI BIBBIANO? ALLA FINE DI MAIO VERRA’ CANDIDATO NELLA LISTA PD: LA MOSSA DEM DOPO L'ACCORDO CON CALENDA - IN VIRTÙ DELL'INTESA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI, CHE HA APPENA FONDATO IMPEGNO CIVICO, NON POTRÀ ESSERE CANDIDATO IN UN COLLEGIO UNINOMINALE. L'IDEA DEL "DIRITTO DI TRIBUNA" SOTTO LE INSEGNE DEI DEMOCRATICI, NEL LISTINO PROPORZIONALE - LA POLEMICA AL CALOR BIANCO DELL'ALLORA PENSTALLATO DI MAIO CONTRO IL PD SUI PRESUNTI CASI DI AFFIDAMENTI ILLECITI A BIBBIANO

SIAMO A UN PELOSI DALLA TERZA GUERRA MONDIALE! – LA SPEAKER DELLA CAMERA USA È ARRIVATA A TAIPEI, ED È STATA ACCOLTA DAL MINISTRO DEGLI ESTERI TAIWANESE, JOSEPH WU: “SONO QUI PER SOSTENERE LA VOSTRA VIVACE DEMOCRAZIA. LA MIA VISITA NON CONTRADDICE IN ALCUN MODO LA POLITICA DI LUNGA DATA DEGLI STATI UNITI” – RAMPINI: “XI JINPING SEMBRA ESSERSI MESSO IN UN ANGOLO, SE NON VUOLE PERDERE LA FACCIA DOVRÀ DARE CORSO ALLE MINACCE. MANCANO SOLO DUE MESI ALL’ASSEMBLEA CHE DOVRÀ RATIFICARE IL SUO TERZO MANDATO E NON È QUESTO IL MOMENTO IN CUI PUÒ PERMETTERSI UNA FIGURACCIA…” - FOTO+VIDEO