FLASH - IO LA CONOSCO BENE - L’EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA (ORA IN AZIONE) OSVALDO NAPOLI LIQUIDA COSI’ LICIA RONZULLI: “LA VEDO MOLTO BENE NELLE VESTI DI UNA COLF ASSUNTA CON CONTRATTO REGOLARE IN CASA DEI SOVRANISTI”-
FLASH - IO LA CONOSCO BENE - L’EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA (ORA IN AZIONE) OSVALDO NAPOLI LIQUIDA COSI’ LICIA RONZULLI: “LA VEDO MOLTO BENE NELLE VESTI DI UNA COLF ASSUNTA CON CONTRATTO REGOLARE IN CASA DEI SOVRANISTI”-
FLASH! – CAPITO L’ARIA CHE TIRA A BRUXELLES, CONTRARISSIMA AL SOVRANISMO & POPULISMO DE’ NOANTRI, GIORGIA MELONI HA IN MENTE DI FAR UN BEL VIAGGIO IN EUROPA PRIMA DEL VOTO DEL 25 SETTEMBRE PER INCONTRARE IN PRIMIS MACRON E SCHOLZ – GIÀ CONTATTATO L’AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ITALIA, CHRISTIAN MASSET…
LA DISAVVENTURA DELL’EX MINISTRO PAGLIARINI DERUBATO A MILANO: “AVEVO LOCALIZZATO IL PC MA LA POLIZIA MI HA DETTO CHE SAREI DOVUTO ANDARE IO” - L’EX PARLAMENTARE ERA RIENTRATO A MILANO DALLA LIGURIA. RUBATI DALL’AUTO TRE PC. “HO RICHIAMATO IL 112 DOPO AVER TROVATO IL COVO DEI LADRI, MA QUANDO SONO INTERVENUTI I CARABINIERI ERA TROPPO TARDI” – LA SPIEGAZIONE DELLA QUESTURA
MA NON ERA IL PARTITO DI BIBBIANO? ALLA FINE DI MAIO VERRA’ CANDIDATO NELLA LISTA PD: LA MOSSA DEM DOPO L'ACCORDO CON CALENDA - IN VIRTÙ DELL'INTESA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI, CHE HA APPENA FONDATO IMPEGNO CIVICO, NON POTRÀ ESSERE CANDIDATO IN UN COLLEGIO UNINOMINALE. L'IDEA DEL "DIRITTO DI TRIBUNA" SOTTO LE INSEGNE DEI DEMOCRATICI, NEL LISTINO PROPORZIONALE - LA POLEMICA AL CALOR BIANCO DELL'ALLORA PENSTALLATO DI MAIO CONTRO IL PD SUI PRESUNTI CASI DI AFFIDAMENTI ILLECITI A BIBBIANO
SIAMO A UN PELOSI DALLA TERZA GUERRA MONDIALE! – LA SPEAKER DELLA CAMERA USA È ARRIVATA A TAIPEI, ED È STATA ACCOLTA DAL MINISTRO DEGLI ESTERI TAIWANESE, JOSEPH WU: “SONO QUI PER SOSTENERE LA VOSTRA VIVACE DEMOCRAZIA. LA MIA VISITA NON CONTRADDICE IN ALCUN MODO LA POLITICA DI LUNGA DATA DEGLI STATI UNITI” – RAMPINI: “XI JINPING SEMBRA ESSERSI MESSO IN UN ANGOLO, SE NON VUOLE PERDERE LA FACCIA DOVRÀ DARE CORSO ALLE MINACCE. MANCANO SOLO DUE MESI ALL’ASSEMBLEA CHE DOVRÀ RATIFICARE IL SUO TERZO MANDATO E NON È QUESTO IL MOMENTO IN CUI PUÒ PERMETTERSI UNA FIGURACCIA…” - FOTO+VIDEO
VOGLIO UNO SGARBI SPERICOLATO – IL CRITICO SI PARAGONA A VASCO ROSSI! - “DA SOLO VALGO L’1-1,5%. SE HAI UNO COME VASCO IN COALIZIONE, LO METTI BELLO VISIBILE SULLA SCHEDA ELETTORALE IN MODO DA SFRUTTARNE LA POPOLARITÀ" – IL VECCHIO SGARBONE È CERTO DI TORNARE IN PARLAMENTO, CANDIDATO DEL CENTRODESTRA IN UN COLLEGIO SICURO. MA LUI SPINGE PER PRESENTARE "RINASCIMENTO" AL PROPORZIONALE CON...