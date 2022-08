SIAMO A UN PELOSI DALLA TERZA GUERRA MONDIALE! – LA SPEAKER DELLA CAMERA USA È ARRIVATA A TAIPEI, ED È STATA ACCOLTA DAL MINISTRO DEGLI ESTERI TAIWANESE, JOSEPH WU: “SONO QUI PER SOSTENERE LA VOSTRA VIVACE DEMOCRAZIA. LA MIA VISITA NON CONTRADDICE IN ALCUN MODO LA POLITICA DI LUNGA DATA DEGLI STATI UNITI” – RAMPINI: “XI JINPING SEMBRA ESSERSI MESSO IN UN ANGOLO, SE NON VUOLE PERDERE LA FACCIA DOVRÀ DARE CORSO ALLE MINACCE. MANCANO SOLO DUE MESI ALL’ASSEMBLEA CHE DOVRÀ RATIFICARE IL SUO TERZO MANDATO E NON È QUESTO IL MOMENTO IN CUI PUÒ PERMETTERSI UNA FIGURACCIA…” - FOTO+VIDEO